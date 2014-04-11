جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي تعلن استراتيجيتها

أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي ورئيس مؤتمر دبي العالمي للسلام، بأن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس على الدوام إيمان القيادة العميق بضرورة نشر رسالة السلام في مختلف أنحاء العالم وتعزيز دور الامارات الريادي في دعم الاستقرار الدولي.

وأعلن الشيباني في المؤتمر الصحافي الخاص الذي أقيم صباح أمس في فندق جراند حياة دبي، تفاصيل مؤتمر دبي العالمي للسلام في دورته الثالثة المقرر عقده في الفترة ما بين 17/ 19 أبريل الجاري برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة عدد من العلماء ورجال الدين من مختلف الدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن إطلاق المؤتمر، يشكل في هذه الأوقات فرصة ذهبية لإشاعة بيئة تعليمية بين الناس تتيح ترسيخ مفهوم السلام ونشره في ضوء تعاليم القرآن الكريم وهدي الرسول العربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضح أن أهداف المؤتمر في دورته الحالية تتمثل في تكريم جميع من له يد في تكريس السلام العالمي، إلى جانب إرساء دعائم السلام والاستقرار على مستوى العالم، وتشجيع روح المبادرة والتميز في السلام العالمي، بالإضافة لتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان في إطار التأكيد على قيم السلام لدى شعوب الأرض وترسيخ مفهومها وفقاً لما أمر به الخالق عز وجل.

خطة استراتيجية

ومن جهة أخرى، أعلن الشيباني، عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم، للسنوات الثلاث المقبلة (2014 / 2016)، وذلك بعد أن اتخذ مجلس أمناء الجائزة خلال السنتين الماضيتين عدة قرارات منها تشكيل فريق عمل المقارنات المعيارية بين جوائز السلام العالمي وتشكيل وفود رسمية للزيارات والمشاركات العالمية في مجال جوائز السلام، وذلك بهدف وضع خطة استراتيجية بمستوى طموح راعي الجائزة.

وقال سلطان بطي بن مجرن نائب رئيس مجلس الأمناء، نائب رئيس مؤتمر دبي العالمي للسلام، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وافق وبارك شعار الجائزة وقيمتها المالية بعد أن أجرى مجلس الأمناء دراسة مستفيضة ومقارنة معيارية بين جوائز السلام العالمية لتكون قيمة الجائزة مليوناً ونصف المليون دولار، ولتصبح بذلك أغلى الجوائز على مستوى العالم، في ترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو راعي الجائزة وإيمانه الدائم بأن لا شيء أغلى من السلام، مؤكداً أن لجان الجائزة المتخصصة تعكف حالياً على اختيار شخصية السلام، وذلك وفق المعايير التي وضعت لاختيار هذه الشخصية التي سيعلن عنها خلال الفترة القادمة.

توجيهات

وأكد الدكتور عمر محمد الخطيب عضو مجلس الأمناء والمنسق العام للمؤتمر، إن توجيهات الشيباني تهدف للارتقاء بالمؤتمر في دورته الجديدة بما يتوافق ومستوى دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر سيطرح العديد من المواضيع الجديدة والفعاليات والمبادرات التي ستساهم في تعزيز رسالة الدولة ودورها الريادي في مجال السلام العالمي والتأكيد على أن دبي أرض للمحبة والسلام.