تحيات خليفة لرئيس صربيا ينقلها سفير الدولة

قدم السفير جمعة راشد سيف الظاهري أمس أوراق اعتماده إلى الرئيس توميسلاف نيكولوتش رئيس جمهوريه صربيا كأول سفير معتمد ومقيم في بلجراد، ونقل السفير الظاهري - خلال تقديم أوراق الاعتماد في القصر الرئاسي ببلجراد - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس الصربي وتمنياته له بالصحة وللشعب الصربي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الصربي السفير تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات مزيدا من التقدم والنجاح. وأعرب الرئيس الصربي عن ترحيبه وارتياحه لافتتاح سفارة الدولة في بلجراد واستعداده لتقديم جميع السبل لتسهيل مهام البعثة.. مشيدا بالعلاقات المتميزة بين الــبلدين وتطــلعه لتطويرها.