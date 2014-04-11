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أمل بوشوشة: والدي لم يعترف بي حتى اللحظة الاخيرة من وفاته

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أمل بوشوشة: والدي لم يعترف بي حتى اللحظة الاخيرة من وفاته أمل بوشوشة: والدي لم يعترف بي حتى اللحظة الاخيرة من وفاته

تلعب الفنّانة الجزائريّة أمل بوشوشة دوراً رئيسيّاً في المسلسل العربي "الأخوة"، حيث تجسّد شخصيّة "ميرا" التي تقلب حياة عائلتها رأساً على عقب عندما تفاجئهم بظهورها الغير متوقّع.

و"ميرا" هي ابنة "فريد نوح" الذّي يوصي قبل أن يموت بلحظات بترك النّصيب الأكبر من أملاكه لهذه الابنة التي حرمت طيلة عمرها من اعتراف والدها بها، وفي الوقت الذّي يكون به "الأخوة" مشغولون بالتّحضير لخطوبة شقيقهم الأكبر "نور" تصل "ميرا" بصحبة محامي العايلة لتعرض عليهم تسجيل يثبت الوصيّة، لتقلب حياتهم وتغيّر مجراها.

ويطرح العمل حكايا الحب المستحيل، والخيانة والطّمع، والصّراع بين الحب والواجب، بين الانتهازية والأخلاق، المصلحة، والمشاعر العميقة، وبين الماضي والحاضر.

مسلسل "الأخوة" سيبدأ عرضه الأوّل في 20 أبريل/نيسان المقبل على قناة "أبو ظبي الأولى"، ويتألّف من تسعين حلقة، كتب نصّه محمّد أبو اللبن ولواء اليازجي، ويتولّى إخراجه سيف شيخ نجيب وعمّار العاني وسيف الشّيخ نجيب، ويشرف عليه الليث حجو.

العمل من بطولة نخبة من النّجوم العرب أبرزهم تيم حسن، امل بوشوشة، باسل خيّاط، قيس الشيخ نجيب، نادين الرّاسي، محمود نصر، كارمن لبّس، سلّوم حدّاد، يزن السّيّد..

 

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