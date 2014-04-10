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عمرو جمال يغيب عن الأهلي أمام المقاولون

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عمرو جمال يغيب عن الأهلي أمام المقاولون عمرو جمال يغيب عن الأهلي أمام المقاولون

يغيب عمرو جمال مهاجم الأهلى عن مباراة المقاولون فى الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل، لحصوله على الإنذار الثالث.

وحصل مهاجم الأهلي الشاب على البطاقة الحمراء الثالثة أمام الرجاء، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 3-0 أحر جمال هدفها الثاني.

ويعد جمال من أهم أوراق الأهلي الهجومية، ويحتل وصافة هدافي الفريق الأحمر في الدوري الممتاز برصيد ستة أهداف بفارق هدفين عن عبد الله السعيد هداف المسابقة إلى الأن.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على المقاولون العرب، حيث يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المقاولون الثالث.

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