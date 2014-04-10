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ماتيتش مازحا: أسوأ موسيقى؟ أعتقد التي يسمعها صلاح

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ماتيتش مازحا: أسوأ موسيقى؟ أعتقد التي يسمعها صلاح ماتيتش مازحا: أسوأ موسيقى؟ أعتقد التي يسمعها صلاح

سخر نيمانيا ماتيتش لاعب وسط تشيلسي من الموسيقى التي يسمعها الدولي المصري محمد صلاح جناح الزرق، واصفا إياها بالأسوأ.

وانضم ماتيتش مع صلاح إلى تشيلسي في يناير الماضي، وصنع الأول لميسي المصري هدفيه بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

وفي حوار لموقع ناديه الرسمي الذي يختار أحد لاعبي الفريق ويطرح عليه ستة أسئلة عن الأول، والأخير، الأفضل، الأسوأ، الأسهل والأصعب.

وفي جوابه على سؤال الأسوأ قال الصربي: "أسوأ موسيقى؟ إنه سؤال صعب ولكن ربما هي مثل التي يسمعها محمد صلاح".

وأضاف "لا أعلم ما هي في الواقع.. أنا أمزح"، وتابع "لا أعلم ما هي أسوأ موسقى فقط أستمع للموسيقى الصربية وبعض الأغاني الإنجليزية".

واختتم ماتيتش "الراحة بالنسبة لي شيء سيء".

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