بالصور..نادى هلال طهطا يهزم جهينة بركلات الترجيح‎

حقق نادى الهلال بطهطا ، فوزا بشق الأنفس على مركز شباب جهينة بعد التعادل خلال المباراه بثلاث اهداف ، لكل فريق حيث تقدم فريق طهطا بالهدف الاول ، الذى احرزه كرم محمد بضربه راس ،ومن ثم سيطر الفريق على المباره حتى جائت الدقيقه الأخيره ، ليحتسب حكم المباراة بهاء عاطف ضربه حره مباشر ، من خارج منطقه الجزاء ليسجل منها فريق جهينه هدف التعادل .

وبعد عتاب ساخن ، من إبراهيم زكى ، مدير الفريق بين شوطى المباراه ،عاد فريق الهلال الى المباراه من جديد، بعد أن سجل احمد عبد العزيز ، هدف التقدم الثانى فى الدقيقه العاشره ، ثم لحقه هدف ثالث ، بقدم ياسر راءفت ، وبعد أن شعر الجميع بإقتراب نهايه المباراف ، فاجئ نادى جهينه الجميع ، باإحرازه هدفين ليصيب الجماهير والجهاز الفنى لفريق الهلال ، حاله من الزهول وخاصه بعد ان اطلق حكم المبارراه صفاره النهايه ليحتكم الفريقين لضربات الجزاء ، التى رجحت كافه الهلال واعلنت فوزه وصعوده للدرجه الثانيه.