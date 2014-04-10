بالصور..حملة “تحيا مصر” تنظم أولى فاعليتها بالدقهلية

دشنت الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسى أولى فعالياتها ، تحت شعار “تحيا مصر” بمدينة المنصورة ، أمام نادى الحوار بالدقهلية ، بحضور عميد الكتلة البرلمانية السابق بالدقهلية ، ومنسق عام الحملة بالدقهلية ممدوح فودة.

حضر الوقفة التى نظمتها الحملة بالمنصورة ، العشرات من مؤيدى السيسى ، حاملين صور وشعارات الحملة وصور للسيسى فيما شهدت الوقفة تحية من المشاركين الى قوات الشرطة ،التى كانت تمر من أمام الوقفة لتفقد الحالة الأمنية فيما قام المشاركون بإيقافهم وتقديم التحية لهم والهتاف (الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة).

واكد ممدوح فودة ، أن الحملة دعمها ليس لشخص السيسى فقط ، بل من أجل إنقاذ مصر ، وأن الحملة تفتح أبوابها للفصائل الوطنية كافة دون إقصاء لأحد

وأضاف فودة ،أنة سيتم بدء الفاعليات بشكل مكثف بعد الإنتهاء من جمع التوكيلات الخاصة بالترشح.