آشتون ترحب بالمتابعة الأوروبية للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة

اتفقت كاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية االمصري نبيل فهمي على قيام الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بناء على دعوة من الحكومة المصرية.

وبحسب بيان رسمى صادر عن مكتب السفير “بدرعبد العاطى” المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، رحبت أشتون بقرب التوقيع على الاتفاقات اللازمة في هذا الشأن مع كل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية المصرية، بما يسمح بتحرك متابعي الاتحاد الأوروبي بمختلف أنحاء البلاد دون عوائق والنفاذ لكل الأطراف السياسية ذات الصلة والتي تتمتع بوضعية قانونية.

وقالت آشتون إن هذه البعثة ستقوم بأداء مهامها وإجراء تقييم للعملية الانتخابية بصورة محايدة ونزيهة، مشيرة إلى أن الجانبين يتطلعان لإجراء انتخابات شفافة ذات مصداقية لمصلحة الشعب المصري.