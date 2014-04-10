محافظ الوادى الجديد عقب إقالته: من حقى التعبير عن رأيى..ولم أرتكب جريمة

قال اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد الذى تقدم باستقالته اليوم، إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرر إعفائه من منصبه لرفع الحرج عن الحكومة، بعد قيامه بتحرير توكيل رئاسى للمشير عبد الفتاح السيسى.

وتساءل “خليفة” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “CBC extra ” مساء اليوم الخميس، لماذا يُحجر على المسئول أن يمارس حقه فى إبداء الرأي؟ ، موضحاً أنه كان يجب أن يكون هناك تشريع يمنع المسئول من الإدلاء برأيه السياسى قبل تجريم ما قام به من تحرير توكيل رئاسى لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسى.

وأشار محافظ الوادي الجديد المستقيل إلى أن المحافظ مواطن له الحق في إبداء الرأي، وأن التعبير عن الرأي السياسي ليس معيار للكفاءة في العمل.

وكان “محلب” ، قد قرر التحقيق في واقعة تحرير محافظ الوادي الجديد، توكيل تأييد للمشير عبد الفتاح السيسي، كمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، وكلف وزير التنمية المحلية، بإعداد مذكرة تفصيلية حول ملابسات الواقعة.