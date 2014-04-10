القضاء الفرنسى يدين الكاتب “رونو كامو” بتهمة التحريض على الكراهية ضد المسلمين

أدان القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، الكاتب الفرنسي رونو كامو بتهمة التحريض على الكراهية والعنف بسبب أقوال أدلى بها في أواخر عام 2010 ضد المسلمين في لقاء عام بباريس.

وقضت محكمة جنح باريس على الكاتب الفرنسي صاحب نظرية “الاستبدال الكبير” (استبدال الفرنسيين الأصليين بالمهاجرين) بدفع غرامة قدرها 4 آلاف يورو.

كما حكم على الكاتب بغرامة بقيمة 500 يورو تعويضا لصالح حركة “مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب”.

واعتبرت المحكمة أقوال كامو “تشكل تصويراً عنيفاً ضد المسلمين”، معتبرة أن أقوال الكاتب تصور “بلا تحفظ”، المسلمين على أنهم “محاربون غزاة هدفهم الوحيد هو تدمير الشعب الفرنسي وحضارته واستبدالهما بالإسلام”.

وفى المقابل حاول كامو الدفاع عن نفسه بالقول أنه لم يدع إلى العنف وأنه كان يعبر عن موقف سياسي.

أ ش أ