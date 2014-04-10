“آشتون” لـ “السيسي” : ترشُحك للرئاسة ليس سعيًا للسلطة وإنما شعور بالمواطن البسيط

استقبل المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم، كاثرين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، والوفد المرافق لها، الذى يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء عددًا من القضايا الهامة التي تشغل المجتمع المصري، من بينها الانتخابات الرئاسية، وحرص الاتحاد الأوروبي على استكمال خارطة المستقبل وتلبية طموحات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأكد السيسي – بحسب الصفحة الرسمية لحملته الانتخابية – أن هناك علاقات استراتيجية قوية تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي قائلا :”نطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة تفهم طبيعة الواقع المصري في هذه المرحلة الهامة من تاريخ المصريين، ولابد للمجتمع الغربي أن يعلم أن المرحلة المقبلة ستشهد حفظًا للحريات والحقوق، ومن هذا المنطلق يجب أن يعي المجتمع الدولي جيدا ما تحتاجه مصر وشعبها، لمجابهة مشكلات تراكمت على مدار عقود طويلة، أثرت على مستوى التعليم والصحة والثقافة، وانعكست سلبا على ارتفاع معدلات البطالة”.

وأكد وزير الدفاع السابق، أن حملته الانتخابية لن تكون تقليدية، موضحا أنه ترشح للرئاسة تجاوبا مع إرادة الشعب، وأن رؤيته للمستقبل تستهدف المواطن المصري البسيط، مشيرا إلى أنه يأمل أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نموذجًا يحظى باحترام الشعب المصرى والمجتمع الدولي.

من جانبها، قالت آشتون إن “العالم كله ينظر إلى مصر، وإلى الشخص الذي سيحدد بوصلة التحرك في الاتجاه الصحيح خلال الفترة المقبلة”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم مصر.

ووجهت حديثها للمشير السيسي قائلة: “نعلم صعوبة اتخاذك قرار الترشح لرئاسة الجمهورية، لكنه قرار شجاع وصعب في ظل التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم اختيارات الشعب المصري، ويأمل ضرورة إرساء دعائم الاستقرار، وإعلاء سيادة القانون فى مصر خلال المرحلة الراهنة مؤكدة أن مصر لا تقف بمفردها ضد الإرهاب .

وأوضحت آشتون، أن التحديات الاقتصادية تأتي على رأس أولويات الرئيس القادم، إلا أن هناك تحديات سياسية أيضا يجب أن يتم دراستها من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية عميقة فى مصر، قائلة :”الاتحاد الأوروبي سيتابع العملية الانتخابية بكل اهتمام، ونعلم أن ترشحكم للرئاسة ليس سعيا للسلطة وإنما شعورا بالمسؤولية، وهذا دائما ما يصنع نماذج سياسية أفضل للشعوب”.

وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن مصر تتمتع بمستقبل واعد، وسوف تتحقق ديمقراطية حقيقية “طالما توفر هذا الحس الوطنى القوي، والنوايا الصادقة، لتحقيق ما فيه الخير لبلادكم وشعبكم”.