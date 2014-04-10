السيسي يلتقي الأبنودي ويهنأه بذكرى مولده

هنأ المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ظهر اليوم الخميس، الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، بذكرى ميلاده ، داعيآ له بموفور الصحة والعافية ، ليظل يمتع الشعب المصرى بأشعاره التى جسدت ملامح الشخصية المصرية على مدار أكثر من نصف قرن مضى .

السيسي أكد أن مسيرة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى ستظل محفورة فى الوجدان المصرى ، وتمثل نموذجا للعطاء الوطنى .

يأتى لقاء السيسي بالأبنودى فى إطار اللقاءات التى يجريها المشير،مع المثقفين والسياسيين والشخصيات العامة ، والرموز الوطنية ، للتعرف على رؤيتهم المستقبلية للأوضاع فى مصر ، وتقديرآ للدور الذى لعبه الشاعر الكبير فى مسيرة الإبداع الفنى .