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السيسي يلتقي الأبنودي ويهنأه بذكرى مولده

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السيسي يلتقي الأبنودي ويهنأه بذكرى مولده السيسي يلتقي الأبنودي ويهنأه بذكرى مولده

والأبنودي

هنأ المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ظهر اليوم الخميس، الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، بذكرى ميلاده ، داعيآ له بموفور الصحة والعافية ، ليظل يمتع الشعب المصرى بأشعاره التى جسدت ملامح الشخصية المصرية على مدار أكثر من نصف قرن مضى .

السيسي أكد أن مسيرة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى ستظل محفورة فى الوجدان المصرى ، وتمثل نموذجا للعطاء الوطنى .

يأتى لقاء السيسي بالأبنودى فى إطار اللقاءات التى يجريها المشير،مع المثقفين والسياسيين والشخصيات العامة ، والرموز الوطنية ، للتعرف على رؤيتهم المستقبلية للأوضاع فى ، وتقديرآ للدور الذى لعبه الشاعر الكبير فى مسيرة الإبداع الفنى .

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