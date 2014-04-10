حسن شاهين: محمود بدر خان العيش والملح .. وخاله هددني بسلاح ناري

روى حسن شاهين القيادي بحركة تمرد الجبهة الداعمة لـ “حمدين صباحي” قصة الإعتداء عليه اليوم أمام الشهر العقاري بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أثناء توثيق توكيلان للمرشح الرئاسي صباحي .

وقال شاهين خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) “ باختصار بسيط اللى حصل معايا فى شبين القناطر النهاردة وكنت أود أن يظل الخلاف سياسي بشرف ونزاهة بينى وبين الزميل محمود بدر وأن يراعى العيش والملح ويكون فى أصل فى المعاملة ” .

وتابع: ” لكن ما حدث ، حضرت فاعلية جمع التوكيلات لحملة حمدين صباحى أمام الشهر العقارى مع شباب الحملة وتعرضت شخصيًا لسب وقذف بأقذر الشتائم من أنصار عبد الفتاح السيسي التابعين لمحمود بدر مؤسس حركة تمرد (الجبهة الأخرى) وتم اتهامى بالخيانة والعمالة وبعد انتهاء الفاعلية انصرفت أنا وشباب الحملة” .

وأكد أن خال محمود بدر ورجالته والسواقين التابعين له وأعرفهم بالأسماء بالهجوم علينا ورفع الأسلحة البيضاء وطبنجة فى وجهى وحالوا الاعتداء على شخصيا وقاموا بمطاردتنا حتى موقف السيارات وهذا هو أسلوب الحزب الوطنى الفاسد الذى تعودنا عليه ولن يرهبنا ” .