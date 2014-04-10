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«أبو مازن» لـ«السيسى »: مصر تتجه نحو النهاية السعيدة

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«أبو مازن» لـ«السيسى »: مصر تتجه نحو النهاية السعيدة «أبو مازن» لـ«السيسى »: مصر تتجه نحو النهاية السعيدة

السيسى خلال لقاءه “أبو مازن “

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن عن تقديره للمشير السيسى ، قائلا : ” متأكدون أن ستذهب إلى النهاية السعيدة ، ونتمنى لكم كل التوفيق ” .

وأوضح  المشير السيسى : أنه ” يجب أن يعلم الجميع أننا لا نخاف من الإرهاب ، وأن أبناء الشعب المصرى العظيم قادرون على مواجهته بكل حزم، مؤكداً أن ‫مصر‬ ستظل دائمآ تدعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته المستقلة .

وأشار المشير السيسى أن مصر تعرضت خلال السنوات الثلاث الماضية لأزمة كبيرة ، نتيجة محاولة تيار معين السيطرة على السلطة ، و إقصاء جموع المصريين ، لافتآ إلى أن الشعب خرج فى ثورة 30 يونيو لمواجهة هذا الإستبداد ، ورفض ممارساته .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين المشير عبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومحمود عباس الرئيس الفلسطينى والوفد المرافق له ، الذى يزور مصر حاليآ ، فى إطار الحرص على التواصل مع الأشقاء العرب ، ودعم القضية الفلسطينية ، حيث أعرب المشير عن أمله فى أن تشهد الفترة المقبلة تحسن على المستويات السياسية والأقتصادية للشعب الفلسطينى .

 

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