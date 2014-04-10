5 الف توكيل لـ ” السيسي ” مقابل 188 لـ ” صباحي ” بالسويس

أعلن مسئولو الشهر العقاري الثلاثة بالسويس، عن إنتهاء عمل التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة فى يومها العاشر ، حيث تم تحرير خلال حتي إنتهاء اليوم قرابة 5 الأف توكيل ، لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي مقابل 188 توكيل للمرشح المحتمل للرئاسة ” حمدين صباحي ” .

قالت حمده غريب ، مدير توثيق شهر عقاري مجمع المحاكم ، أن توكيلات السيسي بمكتبها ، وصلت منذ فتح باب تحرير التوكيلات حتي اليوم إلى 3047 توكيل ، من بينهم 2880 توكيل للسيسي ، و 165 لـ ” صباحي ” ، و 2 توكيل للفريق احمد شفيق ، المرشح السابق للرئاسة فى 2012.