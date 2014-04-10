محام مصري يطالب مجلس الطفولة بإنقاذ الأطفال من "حلاوة روح"

بعد حملات المقاطعة التي شُنت على فيلم "حلاوة روح" لهيفا وهبي، والتي طالبت بمقاطعة الفيلم، لما يحتويه من ابتذال وعري ومشاهد ساخنة واغتصاب، يواجه العمل أزمة جديدة، ينفرد "سيدتي نت" بنشر تفاصيلها. وقد قرر المحامي المصري عبد الحميد شعلان إقامة دعوى قضائية، تطالب بوقف عرض الفيلم، كما ناشد مجلس الأمومة والطفولة المصري بالتدخل فوراً لإنقاذ الأطفال من مثل هذه الأفلام التي تُقتل القيم والمبادئ والأخلاق.

وأعلن شعلان أنّه تفاجأ بوجود أطفال في الفيلم، مثل الذي يدعى "أوشا"، يستخدمون ألفاظاً لا تُناسب أعمارهم، وتساءل عن براءة الأطفال التي من المفترض أن يكونوا عليها في هذه السنّ؟ وقال: "هم لم يكملوا بعد عامهم الـ 16، وكيف لشخص مثل المنتج أن يضع أطفالاً في هذا الفيلم المسيء للأخلاق؟ ولماذا تمّ وضع لافتة "للكبار فقط" على الفيلم؟ فهل كانت لإرضاء الرقابة فقط؟ وكيف يضعونها؟".

وأنهى شعلان كلامه قائلاً: "لن نصمت حتى يتمّ وقف هذه المهزلة الأخلاقية التي تهدّد مجتمعنا وكفانا ابتذالاً".

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