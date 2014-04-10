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الصور الأولى لجود ابن صابر الرباعي

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الصور الأولى لجود ابن صابر الرباعي الصور الأولى لجود ابن صابر الرباعي

نشرت إخلاص زوجة الفنان التونسي صابر الرباعي أول صورة لطفلهما الأول "هادي جود"، وكتبت على صفحتها عبر "تويتر": "مرحبا من الطفل هادي جود".

ولكن لم تظهر في الصور ملامح الطفل لأن اخلاص كانت تحتضنه إلى صدرها.

ويذكر أن هادي جود يبلغ من العمر 3 أشه وهو الإبن الأول لصابر من زوجته الجديدة، كما لديه ولدان من طليقته السيدة سليمة .

 

 

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