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أحمد عز لمنّة فضالي:أنا كنت ناقصك؟

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أحمد عز لمنّة فضالي:أنا كنت ناقصك؟ أحمد عز لمنّة فضالي:أنا كنت ناقصك؟

لا حديث في كواليس مسلسل "الإكسلانس" الذي يقوم ببطولته أحمد عز، سوى عن شائعة خطوبته من شريكته في المسلسل منّة فضالي، حيث تحوّل الخبر إلى دعابة في موقع التصوير، كما أفاد لـ"سيدتي نت" أحد العاملين في المسلسل.

فقد قال عز لمنّة رداً على الشائعة "يلا بالمرة، هو أنا كنت ناقصك؟"، في إشارة إلى انه لم ينته بعد من قضية إثبات النسب التي أقامتها زينة ضده.

وأشار المصدر إلى أنّ عز أحياناً كثيرة يضطر إلى إعادة تصوير مشاهده، لأنه ليس على طبيعته، بسبب قضيته مع زينة وأحياناً كثيرة تحدث حوارات جانبية بينه وبين مخرج العمل أحمد عبد الله في غرفة عز في الستوديو، خاصة وأن المخرج صديق مشترك بين زينة وعز.

 

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