الراي أعلنت خارطتها البرامجية بمشاركة النجمة يارا

احتفت قناة الراي التي تعتبر أول فضائية كويتية خاصّة بمرور 10 سنوات على تدشينها باحتفال ضخم، أعلن خلاله المدير العام للقناة يوسف الجلاهمة عن الخارطة البرامجية للقناة، خلال شهر رمضان المقبل، وسط حضور فنّي كبير تقدّمه النّجمة القديرة سعاد عبد الله والنجمة القديرة حياة الفهد والفنانون طارق العلي وزهرة عرفات، وعبير أحمد، ومي عبد الله، ومريم حسين، وطارق العي، وحسن حسني، ومحمود بوشهري، وعبد الله بوشهري، وسالي القاضي بالإضافة إلى نجوم آخرين، بينما قدّم الحفل المذيع صالح الراشد والمذيعة مشاعل عقيل، في حين أحيت الأمسية النجمة اللبنانية يارا التي أطلّت بفستان أخضر جميل.

ولقد وصلت الفنّانة سعاد عبد الله إلى الحفل أولاً، ثمّ تلتها الفنانة حياة الفهد، حيث جلستا جنباً إلى جنب مع المنتج عامر الصباح والمدير العام لقناة الراي يوسف الجلاهمة، قبل أن يتوالى وصول نجوم أعمال الراي لهذا العام.

ويقدّم تلفزيون الراي خلال رمضان المقبل مجموعة من الأعمال الدرامية المميّزة، إلى جانب برامج دينية ومسابقات، حيث سيكون المشاهد الخليجي على موعد مع مسلسلات " ثريا"، من بطولة الفنانة سعاد عبدالله، وتأليف الكاتبة نوف المضف، ومن إخراج محمد دحام الشمري، ومن إنتاج "صباح بكتشرز"، فيما المنتج المنفّذ "سبكتروم بكتشرز".

ويشارك في العمل حشد بارز من النجوم، تتقدّمهم الفنَّانة القديرة سعاد عبدالله التي ستجسّد الشخصيّة المحورية في العمل، على أن يُرافقها في المسلسل كل من زهرة الخرجي وفهد العبد المحسن وأمل العوضي وفاطمة الحوسني وغرور وحسين المهدي وفرح الصراف وعبدالله الزيد وعدداً من الفنانين.

ومسلسل "ريحانة" للفنانة القديرة حياة الفهد من تأليف حسين المهدي، ومن إخراج سائد الهواري وإنتاج صباح بكتشرز. أمّا المنتج المنفّذ فهو "سبكتروم بكتشرز". ويشارك في البطولة، بالإضافة إلى الفنّانة حياة الفهد، كلّ من الفنانين صلاح الملا وزهرة عرفات وعبير أحمد وعبدالمحسن النمر ومحمود بوشهري وعبدالله بوشهري وأسيل عمران وفاطمة الحوسني وعدد آخر من الفنانين.

ويرصد العمل معاناة المرأة وتفاعلها مع قضايا المجتمع عبر شخصية محورية تظلّ حياة نابضة بالتّفاعل مع قضايا العديد من الشخصيات التي تحيط بها.

أمّا مسلسل "خالي وصل" للنجم طارق العلي فمن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعامن حسين. ويُشارك في بطولته الفنانون حسن حسني، سليمان عيد ، مريم حسين، مي عبد الله. وهو عبارة عن حلقات متّصلة ذات قصّة واحدة، بواقع ثلاثين حلقة. وتدور جميع الأحداث وفق إطار كوميديّ، معتمدة بشكل أساسي على كوميديا الموقف، بعيداً عن الابتذال والإسفاف.

ومسلسل "جرح السنين" من إخراج منير الزعبي، ويُشارك فيه نخبة من النجوم، إلى جانب الشباب. وتدور أحداث العمل في الكويت قديماً، ويمر بمراحل عدة، وصولاً إلى الوقت الحالي.

وعلى صعيد البرامج، تزخر شاشة الراي بمجموعة من المحطات الإيمانية المميّزة، منها "وياركم" للدكتور محمد العوضي، و"يا لله" للشيخ نبيل العوضي، وبرنامج "أحاديث وعبر" للشيخ عبد العزيز القصار، بينما تقدّم الراي لجمهورها برنامج المسابقات "جراج عبد الله".

وعقب استعراض خارطة البرامج، تحدّث المدير العام لقناة الراي يوسف الجلاهمة عن تدشين القناة قبل 10 سنوات كأوّل فضائية كويتية، كما تطرّق إلى الصعوبات التي واجهتهم حينها، كونها أوّل فضائيّة خاصّة في الكويت، مشيراً إلى أنّ ما شهدته الراي من تطوّر يعود إلى العشرات من الأسماء التي تركت بصمة في المحطة، منذ بدايتها إلى وقتنا الحالي.

ثمّ كان الحضور على موعد مع إطلالة مميّزة للنجمة يارا، حيث رصدت "سيدتي نت" كواليس ظهورها، منذ كانت خلف الستار بمعيّة مدير أعمالها طارق بوجودة. وبدا أنّ يارا كانت تعيش لحظات ترقّب وقلق. لكنّها حرصت على أنّ تبقى هادئة من دون أنّ تخاطب أحداً، قبل أن تتقدّم بثبات إلى المسرح، لتستقبل جمهورها على وقع أنغام أغنية "صدفة". بعدها، بدأت تتوالى الأغنيات التي قدّمتها طوال الأمسية متنقلة ما بين التراث وأرشيفها، حيث أمتعت الحضور بالأغنية اللبنانية "نسّم علينا الهوى" لفيروز .

ولم تمانع يارا في التقاط الصور التذكارية مع الجمهور، على المسرح، بل استقبلتهم برحابة صدر. وكانت توازن ما بين الغناء وتلبية رغبة الحضور، حيث نزلت النجمة اللبنانية عن المسرح في إحدى أغنياتها، وراحت ترقص "الدبكة" مع الحضور، على وقع أنغام الأغنية الحماسية "على العين منيتين". ولم تنسَ يارا أنّ توجّه الشّكر إلى المايسترو نقولا نخلة على مجهوده، كما شكرت فرقته الموسيقية، قبل أنّ تودّع الحضور قائلة "عاش أهل الكويت".

ومن جهة أخرى، أثار تصرّف الممثل الشاب عبد الله بوشهري بعنجهية مع الصحافة غضب واستياء ممثلي وسائل الإعلام في الحفل، الذين تساءلوا عن سبب تصرّف الممثل الشاب الذي لا يزال يصعد أولى درجات السلم الفني، في وقت حرصت الفنّانة سعاد عبد الله والفنانة حياة الفهد على الحديث مع الصحافة برحابة صدر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"