“العربية” للتنمية الزراعية توقع اتفاقيتين لتوزيع 2500 رأس ماعز بدارفور

وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة والري والغابات والمراعي والأعلاف بولاية شمال دارفور إتفاقيتين بحضور الدكتور طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة و عيسى محمد عبد الله وزير الزراعة والري والغابات في ولاية شمال دارفور.

تتعلق الاتفاقية الأولى بترحيل وتسليم 2500 رأس من الماعز وتوزيعها على 500 أسرة بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بإنشاء مدرسة للمرأة الريفية. وقد أشار مدير عام المنظمة بأن المشروعين ينفذان في إطار البرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور، حيث تم تنفيذ الكثير من المشاريع في المنطقة وهو برنامج ممول من طرف جامعة الدول العربية في إطار الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ التعهدات العربية لولايات دارفور وهي آلية مشتركة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والحكومة السودانية ، وتتولى المنظمة جانب التنفيذ بوصفها جزءا من منظومة جامعة الدول العربية. وقد أعرب المدير العام عن عميق تقديره وجزيل شكره للدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على عظيم اهتمامهم بالمشروعات التي تدعم العودة الطوعية في ولايات دارفور.

وفي معرض حديثه عن الاتفاقيتين ذكر الزدجالى أن إحداهما ستتمكن من توزيع 2500 رأس ماعز على 500 أسرة فقيرة تعيلها النساء في مناطق العودة الطوعية، وستمكن طريقة إدارة هذا القطيع من أن يتم استرداده بشكل تدريجي ليوزع على مجموعات أخرى من الأسر حتى تعم الفائدة، أما الاتفاقية الثانية، فيتم بموجبها بناء مدرسة للمرأة الريفية في الولاية، وأكد المدير العام أن الهدف ليس تشييد المدرسة في حد ذاته وإنما ما بعد ذلك حيث سيقوم فريق مشترك بين المنظمة والوزارة وقبل استكمال أعمال الإنشاء بوضع تصور لبرنامج عمل المدرسة.

وفي كلمته عبر الوزير عن سعادته بهذا اللقاء الذي ضم كل العاملين في المنظمة شاكرا المدير العام على العناية والتقدير الخاصين اللذين يوليهما لدارفور عامة وولاية شمال دارفور خاصة.

وأضاف الوزير أنه قبل أربعة أشهر تم توقيع اتفاقيات منحت بموجبها المنظمة تراكتورات زراعية لولايات دارفور (شمال وجنوب وغرب) واليوم يتم التوقيع على اتفاقيتين لترحيل واستلام أعداد مقدرة من الماعز لصالح الأسر الفقيرة في ولاية شمال دارفور بخاصة الأسرة التي تعيلها النساء وكذلك إنشاء مدرسة للمرأة الريفية.

وأوضح أن وزارته ستسعى جاهدة لتنفيذ كل التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين، خاصة تداول الماعز بين الأسر الأكثر احتياجا والتي تعيلها النساء ، كما ستتخذ الإجراءات لضمان نجاح مدرسة المرأة الريفية وأكد أنه سيقوم على الفور باختيار أعضاء الفريق الذي سيمثل الوزارة في مجموعة العمل الخاصة بالمدرسة ودعا أعضاء هذه المجموعة من المنظمة لزيارة الولاية للإطلاع عن كثب على مشاريع المنظمة هنالك واسهامها في التنمية المحلية مجددا شكره لمعالي المدير العام.