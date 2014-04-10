انتهت بالفيديو - الأهلي 3-0 الرجاء

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي والرجاء في الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز.
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- جوزيه يحضر اللقاء من المقصورة.
- خروج خاطئ من شريف إكرامي، جعل مرمى الأهلى خاليا، ليسدد لاعب الرجاء في العارضة (شاهد اللقطة)
- تغيير للأهلي بين الشوطين، بنزول حسام عاشور بدلا من شهاب أحمد.
- تغيير ثاني للأهلي بنزول أحمد رؤوف بدلا من جدو
- صاروخ من عبد الله السعيد، يتصدى له حارس الرجاء
- صاروخ من عبد الله السعيد، من خارج منطقة الجزاء، يفشل حارس الرجاء في التصدي لها رغم اصطدام الكرة به، ليحرز الأهلي الهدف الأول.