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انتهت بالفيديو - الأهلي 3-0 الرجاء

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انتهت بالفيديو - الأهلي 3-0 الرجاء انتهت بالفيديو - الأهلي 3-0 الرجاء

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي والرجاء في الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

تابع تغطية لأحداث المباراة بالضغط هنا

- جوزيه يحضر اللقاء من المقصورة.

- خروج خاطئ من شريف إكرامي، جعل مرمى الأهلى خاليا، ليسدد لاعب الرجاء في العارضة (شاهد اللقطة)

- تغيير للأهلي بين الشوطين، بنزول حسام عاشور بدلا من شهاب أحمد.

- تغيير ثاني للأهلي بنزول أحمد رؤوف بدلا من جدو

- صاروخ من عبد الله السعيد، يتصدى له حارس الرجاء

- صاروخ من عبد الله السعيد، من خارج منطقة الجزاء، يفشل حارس الرجاء في التصدي لها رغم اصطدام الكرة به، ليحرز الأهلي الهدف الأول.

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فيديو اليوم السابع

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