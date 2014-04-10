بالفيديو .. الأهلي ينفرد بالوصافة في ربع ساعة

واصل الأهلي سعيه نحو صدارة المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، عقب الفوز على الرجاء بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ16 من البطولة.

أحرز هدف المارد الأحمر، عبد الله السعيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، وعمرو جمال في الدقيقة 82، وأحمد فتحي 93، في الربع ساعة الأخيرة من المباراة (شاهد الأهداف).

وانفرد الأهلي بوصافة جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة متفوقا على المقاولون والاتحاد السكندري بثلاث نقاط، ومتأخرا عن سموحة المتصدر بثلاث نقاط.

فشل المارد الأحمر طيلة الشوط الأول في اختراق دفاعات الرجاء، رغم سيطرة لاعبو الفريق الأحمر على مجريات اللقاء.

وكاد الرجاء أن يتقدم من هجمة مباغتة استغلال لخروج خاطئ من شريف إكرامي، لولا تصدي العارضة لتسديدة المهاجم.

وفي الشوط الثاني، يظهر عبد الله السعيد بشكل نشط أكثر، مطلقا العديد من التسديدات على مرمى المنافس تصدى لها حارس الرجاء بنجاح.

ومن هجمة عكس التيار، يتصدر إكرامي مشهد البطولة بإنقاذه إنفراد من مهاجم الرجاء الذي استغل سرعته للاختراق متفوقا على محمد نجيب وسعد سمير.

وبتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، تسكن كرة عبد الله السعيد الشباك رغم محاولة حارس المرمى التصدي لها.

ومن عرضية للمتألق موسى يدان من الجانب الأيسر، يرتقي عمرو جمال فوق زميله تريزيجيه ودفاع الرجاء محولا الكرة برأسه داخل المرمى.

ومن تمريرة بينية رائعة من عبد الله السعيد، يتسلم فتحي الكرة بصدره مراوغا إلى داخل منطقة الجزاء ومسددا بيسراه على يسار حارس الرجاء.

ويحصل أمير قيصر لاعب وسط الرجاء على بطاقة حمراء في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، لاعتدائه على تريزيجيه.