أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. الأهلي ينفرد بالوصافة في ربع ساعة

Google+ Print
بالفيديو .. الأهلي ينفرد بالوصافة في ربع ساعة بالفيديو .. الأهلي ينفرد بالوصافة في ربع ساعة

واصل الأهلي سعيه نحو صدارة المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، عقب الفوز على الرجاء بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ16 من البطولة.

أحرز هدف المارد الأحمر، عبد الله السعيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، وعمرو جمال في الدقيقة 82، وأحمد فتحي 93، في الربع ساعة الأخيرة من المباراة (شاهد الأهداف).

وانفرد الأهلي بوصافة جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة متفوقا على المقاولون والاتحاد السكندري بثلاث نقاط، ومتأخرا عن سموحة المتصدر بثلاث نقاط.

فشل المارد الأحمر طيلة الشوط الأول في اختراق دفاعات الرجاء، رغم سيطرة لاعبو الفريق الأحمر على مجريات اللقاء.

وكاد الرجاء أن يتقدم من هجمة مباغتة استغلال لخروج خاطئ من شريف إكرامي، لولا تصدي العارضة لتسديدة المهاجم.

وفي الشوط الثاني، يظهر عبد الله السعيد بشكل نشط أكثر، مطلقا العديد من التسديدات على مرمى المنافس تصدى لها حارس الرجاء بنجاح.

ومن هجمة عكس التيار، يتصدر إكرامي مشهد البطولة بإنقاذه إنفراد من مهاجم الرجاء الذي استغل سرعته للاختراق متفوقا على محمد نجيب وسعد سمير.

وبتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، تسكن كرة عبد الله السعيد الشباك رغم محاولة حارس المرمى التصدي لها.

ومن عرضية للمتألق موسى يدان من الجانب الأيسر، يرتقي عمرو جمال فوق زميله تريزيجيه ودفاع الرجاء محولا الكرة برأسه داخل المرمى.

ومن تمريرة بينية رائعة من عبد الله السعيد، يتسلم فتحي الكرة بصدره مراوغا إلى داخل منطقة الجزاء ومسددا بيسراه على يسار حارس الرجاء.

ويحصل أمير قيصر لاعب وسط الرجاء على بطاقة حمراء في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، لاعتدائه على تريزيجيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا