بالأرقام – السعيد وجمال = 85 % من أهداف الأهلي بالدوري

أصبحت نسبة أن يسجل عبد الله السعيد وعمرو جمال لاعبا الأهلي هدفا في المباراة أو يصنعا هدفا على الأقل 85 %، وهو ما يظهر في المعدل التهدفيي لهما مقارنة بعدد أهداف المارد الأحمر في الدوري الممتاز.

وقاد السعيد وجمال فريقهما يوم الخميس للفوز بثلاثية نظيفة، فالأول سجل هدفا وصنع آخر، والثاني أحرز واحدا.

الأهلي مجتمعا سجل 21 هدفا هذا الموسم بعد ثلاثية الرجاء بالجولة 16 من الدوري الممتاز.

أما عبد الله السعيد يحتل صدارة هدافي الدوري برصيد ثمانية أهداف، ويأتي جمال بستة أهداف وكلاهما سجل أمام الرجاء.. إذن فالثنائي سجلا 14 هدفا بنسبة تزيد عن 66%.

وكلا النجمين صنع هدفين سواء بشكل مباشر أو حصل على ركلة جزاء منهما صناعة للآخر.

شاهد أهداف الأهلي في الرجاء