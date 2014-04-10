يوسف: صاروخ السعيد رفع مستوى الأهلي

يرى محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي أن هدف عبد الله السعيد هو السبب في ارتفاع مستوى المارد الأحمر في الربع الأخير من مباراة الرجاء في الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة، عن طريق عبد الله السعيد وعمرو جمال وأحمد فتحي لينفرد بوصافة المجموعة الأولى.

وقال يوسف لـFilGoal.com عقب المباراة "الأداء في الشوط الأول كان ضعيفا بسبب الأسلوب الدفاعي المحكم للرجاء."

وأضاف يوسف "بمجرد أن أحرز عبد الله السعيد هدفه الصاروخي، انفتحت خطوط الرجاء، الأمر الذي سبب لنا راحة كبيرة وجعلنا نحرز الهدفين الثاني والثالث."