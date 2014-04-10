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النني أساسيا في لقاء كتابة التاريخ لبازل أمام فالنسيا

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النني أساسيا في لقاء كتابة التاريخ لبازل أمام فالنسيا النني أساسيا في لقاء كتابة التاريخ لبازل أمام فالنسيا

يبدأ الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بازل لقاء فريقه أمام مضيفه فالنسيا بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أساسيا.

ويخوض النني المباراة من البداية على ملعب ميستايا وبازل فائزا في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعد المباراة تاريخية لبازل، إذ في حالة عبوره إلى نصف النهائي سيتأهل للمربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق سويسري مطلقا.

وكان بازل قد تأهل للمربع الذهبي في النسخة الماضية والتي شهدت خروجه على يد تشيلسي.

ودفع مورات ياكين المدير الفني لبازل بالتشكيل الآتي: سومير - شاكا - شار - ساورو - سفاري - النني - فراي - سيري دي - ديلجادو - ديفيد ديجان - دياز

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