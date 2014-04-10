الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام على أغلب المناطق وغائما جزئيا أحيانا غربا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مع إرتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق خاصة الساحلية .

الرياح .. شرقية - جنوبية شرقية / 10- 24 كم/ ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 16 - 32 كم /ساعة بعد الظهر بوجه عام .

البحر .. خفيف الى متوسط ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة اقدام بالعمق .

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة العاشرة وثماني دقائق صباحا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الخامسة مساء .

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