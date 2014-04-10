وزير بريطاني :الاعتداء على الإماراتيات يأخذ الأولوية في اهتمامات شرطة لندن

أعرب هيوروبرتسون وزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني عن تعاطفه الشخصي مع الشقيقات الإماراتيات الثلاث اللاتي تعرضن للاعتداء في أحد فنادق لندن يوم 6 ابريل وعن مساندته لضحايا الاعتداء وأسرهن.

وقال في تصريح اليوم انه تحدث عبر الهاتف مع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وطمأنه بأن هذا الحادث يأخذ الأولوية في اهتمامات شرطة لندن وان التعاون الممتاز بين المملكة المتحدة وشرطة ابوظبي سيستمر .

وأشار الى ان مثل هذه الحوادث نادرا ما تقع في لندن ..مؤكدا انهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم لجلب مرتكبي هذا الحادث للعدالة .

من ناحية أخرى أعرب دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة عن تعاطفه مع الشقيقات الثلاث وأسرهن ..وقال انهم يمررن بوقت عصيب وانني أدرك ان كل افراد الجالية البريطانية في الدولة يشعرون بحزن عميق للإصابات التي تعرضت لهن الشقيقات الثلاث.

وقال انهم في السفارة على اتصال وثيق مع نظرائهم في الإمارات للتأكيد على ان السلطات تمتلك كل المعلومات التي تحتاجها للتحقيق في الحادث والوصول الى مرتكبيه.

وأضاف " انني أعلم ان شرطة لندن تعمل ليل نهار في التحقيق حول هذا الحادث واننا حريصون على رعاية ضحايا الاعتداء والتأكيد على تقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة ".

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