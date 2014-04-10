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أشتون وفهمي يتفقان على إرسال بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

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أشتون وفهمي يتفقان على إرسال بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية أشتون وفهمي يتفقان على إرسال بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

نبيل فهمي و كاثريت أشتون

اتفق كل من الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي “كاثرين أشتون” ووزير الخارجية نبيل فهمي على قيام الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بناء على دعوة من المصرية، و بمناسبة زيارتها إلى في 10 أبريل الجاري.

وأفاد بيان مشترك، أن الممثلة العليا أشتون ترحب بقرب التوقيع على الاتفاقات اللازمة في هذا الشأن مع كل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية المصرية، بما يسمح بتحرك متابعي الاتحاد الأوروبي بمختلف أنحاء البلاد دون عوائق والنفاذ لكل الأطراف السياسية ذات الصلة والتي تتمتع بوضعية قانونية.

واتساقاً مع المنهج المعتاد من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنشر بعثات متابعة الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، فإن هذه البعثة ستقوم بأداء مهامها وإجراء تقييم للعملية الانتخابية بصورة محايدة ونزيهة، ويتطلع الجانبان لإجراء انتخابات شفافة ذات مصداقية لمصلحة الشعب المصري.

أ ش أ

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