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الأهالي يجبرون مدير مُستشفى “بني مزار”على الخروج مقيدًا بالحديد احتجاجًا على وفاة طفل

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الأهالي يجبرون مدير مُستشفى “بني مزار”على الخروج مقيدًا بالحديد احتجاجًا على وفاة طفل الأهالي يجبرون مدير مُستشفى “بني مزار”على الخروج مقيدًا بالحديد احتجاجًا على وفاة طفل

خرج  مدير مستشفي بني مزار من داخل المستشفي وفي يده الحديد ، استجابة لمطالب الأهالي الذين تجمهرو أمام المستشفي ، إثر وفاة طفل ، حيث أصر الآهالي “بعدم خروج المدير الا والحديد في يده” .

كان عدد من أهالي الطفل الذي توفى  قد احتجزوا مدير المستشفى داخلها ومنعوه من الخروج .

وانتقلت قوات الأمن إلى المستشفى وحاول رجال الشرطة إخراج المدير منها وتحريره من يد الأهالى، إلا أن الأهالى اشترطوا بعض الاشتراطات على الأمن، مما دفع الأطباء إلى التهديد بتقديم استقالاتهم، فى حالة استجابة الأمن إلى مطالب الأهالى.

يأتى ذلك بعد أن اقتحم أهالي طفل لقى مصرعه فى حادث، على مستشفى بنى مزار العام، مما دفع أطباء الاستقبال والممرضين بمغادرة المستشفى خوفًا من التعدى عليهم، بسبب قيام الأهالي بأعمال شغب داخل المستشفى. وقال شهود عيان، إن هناك أعمالا تخريبية داخل المستشفى، مؤكدين أنه تم إخطار الصحة والأمن.

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