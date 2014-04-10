قتلى وجرحى في انفجارين بسيارتين مفخختين ببغداد

هز العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الخميس، انفجارين بسيارتين مفخختين بالتعاقب في مدينة الصدر ومنطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد مما أسفر عن سقوط عدد قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد .

وقال مصدر في الشرطة العراقية ، إن سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم الخميس بالقرب من مستشفى الشهيد الصدر في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرقي بغداد مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص، فضلاً عن احتراق مولدة كهربائية وعدد من السيارات.

وأضاف المصدر ، إن سيارة مفخخة ثانية انفجرت عقب الانفجار الأول بمنطقة الأمين شرقي بغداد أيضا مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص .

وتابع ، أن قوات الأمن سارعت الى موقعي الانفجارين وطوقتهما ، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفيات والجثث الى دائرة الطب الشرعي .

يذكر أن هذين الانفجارين يأتيان بالتزامن مع افتتاح مهرجان بغداد الدولي السادس للزهور بمنتزه الزوراء وسط العاصمة بغداد والذي تشارك فيه 11 دولة عربية واجنبية من بينها مصر .

وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم الخميس مقتل مدنيين اثنين في هجوم مسلح جنوبي بغداد والعثور على جثة رجل مجهول الهوية غربي بغداد، فيما قتل شرطي في هجوم مسلح جنوبي بغداد.

أ ش أ