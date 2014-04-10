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الميرغنى تطالب السيسى بإشراك الشباب فى كتابه البرنامج الإنتخابى

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الميرغنى تطالب السيسى بإشراك الشباب فى كتابه البرنامج الإنتخابى الميرغنى تطالب السيسى بإشراك الشباب فى كتابه البرنامج الإنتخابى

طالبت الدكتورة عصمت الميرغنى ، رئيس الحزب الإحتماعى الحر ، المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع السابق ، والمرشح الحالى المحتمل لرئاسة الجمهورية ، بإشراك جموع الشباب المصرى والمرآة ، فى كتابه البرنامج الإنتخابى والذى سيلتزم به أمام الشعب المصرى فى تنفيذه ، لأنه بمثابه وعد يقطعه المشير السيسى على نفسه.

 وأضافت الميرغنى ،أننا كحزب سياسى ولنا قواعد شعبيه فى كافه محافظات من السلوم وحتى النوبه ، نعتمد على فئة الشباب من سن 18 الى 45 عام ، بدايه من تاسيس الحزب حتى الآن فى تزايد مستمر ، بالإضافة الى أنة تم حصر طلبات الشباب فى مجموعه اولويات ، تتركز حاليا فى كتابه برنامج إنتخابى قوى تتركز السواد الأعظم من بنوده على الشباب فى الفئة سالفه الذكر ، حيث يعد من أكبر الفئات فى مصر حاليا ، علاوة على الظلم الشديد الذى تعرضت له تلك الفئة التى تمثل 60% من جموع الشعب المصرى .

وإستطردت الميرغنى بالقول ، أننا واثقين تمام الثقه من فوز مرشحنا المشير السيسى ، بإكتساح وسياتى بإرادة شعبيه وسيجعل من مصر فخراً لكل مصرى ، ومناره للعالم العربى والإسلامى ، وسنسترد مكانتنا فى الشرق الأوسط مره اخرى،  وفى افريقيا باذن الله، ولكن لن تتم كل تلك الأحلام والآمانى اإا بسواعد أبنائها يثقون ببرنامج زمني محدد المده ، وأوضح الرؤية المخلصين ورغبه من هم فى إستخلاص الخير ومحاربه قوى الظلام التى تريد الفتك بأعداء الوطن.

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