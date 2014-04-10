إيران تؤكد عدم خشيتها من اغتيال قادتها العسكريين

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية في إيرن اللواء عطاء الله صالحي على الجهوزية التامة للقوات المسلحة مشدداً على أن قوات الجيش سترد على أي خطر محتمل بشكل حازم.

وقال اللواء صالحي اليوم الخميس على هامش مراسم تكريم الشهيد القائد علي صياد شيرازي و110 من الشهداء القادة في تصريح صحفي له: إن القدرات العسكرية التي يتمتع بها الجيش لا يمكن مقارنتها بالماضي وإن أعداء إيران الإسلام يجب أن يعلموا أنه من خلال اغتيال قادتنا العسكريين فإننا لن نفقد شيئا.

وأضاف: إن الجيش يمتلك انجازات كثيرة سنعرض جزءاً منها خلال الاستعراض العسكري في يوم الجيش المصادف 18 أبريل الحالي.