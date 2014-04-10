أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إيران تؤكد عدم خشيتها من اغتيال قادتها العسكريين

Google+ Print
إيران تؤكد عدم خشيتها من اغتيال قادتها العسكريين إيران تؤكد عدم خشيتها من اغتيال قادتها العسكريين

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية في إيرن اللواء عطاء الله صالحي على الجهوزية التامة للقوات المسلحة مشدداً على أن قوات الجيش سترد على أي خطر محتمل بشكل حازم.

وقال اللواء صالحي اليوم الخميس على هامش مراسم تكريم الشهيد القائد علي صياد شيرازي و110 من الشهداء القادة في تصريح صحفي له: إن القدرات العسكرية التي يتمتع بها الجيش لا يمكن مقارنتها بالماضي وإن أعداء إيران الإسلام يجب أن يعلموا أنه من خلال اغتيال قادتنا العسكريين فإننا لن نفقد شيئا.

وأضاف: إن الجيش يمتلك انجازات كثيرة سنعرض جزءاً منها خلال الاستعراض العسكري في يوم الجيش المصادف 18 أبريل الحالي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا