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"اﻷوقاف" تفتح باب التقدم لوظيفة مدير مركزها اﻹسلامى بتنزانيا

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أعلنت وزارة اﻷوقاف عن فتح باب التقدم لوظيفة مدير إدارى للمركز اﻹسلامى المصرى بالعاصمة التنزانية دار السلام، من العاملين بالوزارة ممن يشغلون الدرجة اﻷولى فى وظائف إدارة على ألا يكون تعدى عمره 50 عاما شريطة أن يجيد الإنجليزية كتابة وتحدثا.

وتتلقى إدارة العلاقات الخارجية برئاسة د. طارق عبد الحميد، طلبات راغبى شغل هذه الوظيفة لمن لم يوفد خارجيا من قبل الوزارة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية وأن يكون حاصلا على مؤهل عال يجيد استخدام الحاسب الآلى.


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