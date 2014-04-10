"اتحاد الحوامدية" يكرم 125 طالبا يتيما.. وأوائل الابتدائية والاعدادية

شارك اتحاد طلاب إدارة الحوامدية التعليمية توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة فى حفل تكريم الطلاب الأيتام والمتفوقين على مستوى الإدارة اليوم، وتم تكريم 125 يتيماً من جميع مدارس الإدارة الابتدائية، كما تم تكريم الطلاب الأوائل على مستوى الإدارة والحاصلين على الدرجة النهائية فى الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الاعدادى وعددهم 4 طلاب، بالإضافة إلى طالبة فى الصف السادس الابتدائى حاصلة على المركز الأول على مستوى الإدارة، وأيضا تم تكريم الطلاب المثاليين على مستوى الإدارة بالمرحلة الثانوية.

وحضر الحفل إبراهيم الشبكشى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، وأحمد موسى مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالوزارة وعبد الله أشرف الصاوى أمين اتحاد طلاب مدارس مصر والدكتور سامى بدوى رئيس مجلس مدينة الحوامدية ومحمود تمام مدير عام إدارة الحوامدية التعليمية ومحمد حسن مصطفى موجه أول التربية الاجتماعية وحمدى عبد الفتاح رئيس مجلس الأمناء والآباء وحسن أبو الدهب نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء بالحوامدية.

وأعرب الشبكشى عن سعادته بالحفل وما بذله أعضاء الاتحاد من دور بارز فى تنظيم الحفل، وشهد الحفل مجموعة من العروض المسرحية قدمها توجيه التربية المسرحية، بقيادة شريف شمس الدين موجه أول التربية المسرحية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام قد منح شهادات شكر وتقدير وشارة الاتحاد وميدالية الاتحاد لكل من الدكتور سامى بدوى رئيس المدينة، ومحمود تمام مدير عام الإدارة وعبد الله أشرف الصاوى أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، ومحمد حسن مصطفى موجه أول التربية الاجتماعية.