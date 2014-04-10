اليوم السابع: إقالة محافظ الوادى الجديد بسبب فيديو توكيل "السيسى"

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل إقالة محافظ الوادى الجديد اللواء محمود خليفة، بعد تنشر فيديو تحرير المحافظ السابق لتوكيل تأييد للمشير عبد الفتاح السيسى، وإعلانه نقل أوراق التأييد بسيارة حكومية لمقر حملة السيسى.

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