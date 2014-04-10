هيكل: قضية مياه النيل أصبحت "مُلحة" ولا تنتظر برنامجًا انتخابيًا

قال الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، إن ملس زيناوى رئيس وزراء إثيوبيا الراحل، أخبره بأنه تم إلصاق محاولة اغتيال مبارك به، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الراحل أكد له أن نظام مبارك حاول اغتياله ثلاث مرات.

وأضاف أن الفاجعة كانت إذاعة مرسى مؤتمر تداعيات سد النهضة على الهواء، مشيرًا إلى أن الإثيوبيين طبعوا من هذا الفيديو أكثر من 100نسخة ووزعوها على برلمانات العالم.

وأضاف هيكل خلال لقائه بالإعلامية "لميس الحديدي"، بسلسلة حوارات "مصر أين؟ ومصر إلى أين؟ بعنوان "جسر إلى مستقبل" على فضائية "سى بى سي"، أن الاتفاقيات والعلاقات الدولية والدعم لإفريقيا كانت أسباب لحماية مياهنا من النيل، لافتًا إلى أن التكنولوجيا جعلت المستحيل قديمًا ممكنًا الآن، مشيرًا إلى أن العاجل الذى لا يمكن الانتظار فيه هو تطوير إقليم قناة السويس.

وأشار هيكل إلى أن قضية مياه النيل أصبحت ملحة ولا تنتظر برنامجًا انتخابيًا، مؤكدًا أن مصادر تهديد الأمن القومى المصرى أصبحت من كل مكان.

وفى سياق آخر قال الكاتب الكبير، إنه لا بد أن يتفهم أى مرشح رئاسى قضايا الشباب وأن يفسح لهم المجال.

وأضاف هيكل أن شعبية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تعززت كثيرًا بسبب القومية العربية، لافتًا إلى أن شعبية الرئيس الراحل محمد أنور السادات تأسست يوم 6 أكتوبر عام 1973.

وأوضح هيكل أنه تعرض لحملة تشويه بعد رفضه معاهدة السلام ولا يزال بعضها جارى مضيفًا: "والتاريخ سينصفنى".