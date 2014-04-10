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مصر تتصدر المركز الثالث فى تركيب جداول الحسابات الفرعية للسياحة

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مصر تتصدر المركز الثالث فى تركيب جداول الحسابات الفرعية للسياحة مصر تتصدر المركز الثالث فى تركيب جداول الحسابات الفرعية للسياحة

أعلنت الدكتورة عادلة رجب المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة، أن تصدرت المركز الثالث بعد كل من النمسا وكندا، فى تركيب جداول الحسابات الفرعية للسياحة وفقا لتصنيف منظمة السياحة العالمية، حيث تم استعراض للحالات الدراسية التى تم تقييمها من قبل منظمة السياحة العالمية، حيث عرضت الحالة المصرية كنموذج فى مجال معالجة التحديات التى تواجه تركيب جداول الحسابات الفرعية للسياحة طبقاً لكل جدول، وقد جاء ذلك فى دليل التوصيات الدولية للإحصائيات السياحية IRTS Compilation Guide التى أصدرتها منظمة السياحة العالمية .

وأكدت أن الدراسات قد تطرقت إلى موضوعات تصنيف أنواع الإقامة، أعداد السائحين الوافدين والمغادرين، إجراء مسح (تحليل) السياحة الوافدة، إجراء مسح السياحة المحلية، تعريف البيئة المعتادة.

يذكر أن وحدة الحسابات القومية تم تدشينها بوزارة السياحة عام 2009 فى ضوء إلزام منظمة السياحة العالمية لأعضائها باتباع طريقة عالمية ودقيقة لحساب إعداد السائحين والليالى السياحية والإيرادات التى تحققها السياحة، وتقوم الوحدة بتحليل البيانات واتجاه السياحة والتعرف على أسباب الانخفاض أو الارتفاع فى أعداد السائحين لرسم السياسات السياحية، وتعتمد هذه الوحدة فى بياناتها على الأرقام التى تصدرها مصلحة الجوازات والهجرة فيما يتعلق بإعداد السائحين والليالى السياحية أما بالنسبة لتقييم للإيرادات السياحية فيتم إصدارها بالتعاون بين الوحدة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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