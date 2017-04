ننشر النص الكامل لحوار الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل والإعلامية لميس الحديدي

> الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل “مصر اين وإلى أين ؟ “

برامج المرشحين لاتعبر عما ماتواجهه مصر ونحتاج لرؤية شاملة لمصر وليست لمرشح

خرافات التعاون مع أمريكا قادتنا إلى أهوال كبيرة

عمر سليمان حاول إغتيال زيناوي ثلاثة مرات إنتقاماً من محاولة إغتيال مبارك في أديس اباابا

أقترح على الرئيس القادم تشكيل جبهة وطنية تجمع القوى السياسية

أزمة اسوان سببها تناقضات النوبة التاريخية وأزمة السياحة الاخيرة وكثر يلعبون على هذه الامور

أتعجب أن تصدر سفارة هولندا قاموساً للغة النوبية!

معظم من قام على مشروع ناصر مدنيون وغير ذلك هي أكاذيب

أهل الثقة عند مرسي كانوا ” أهل الاستيلاء والمؤامرة ”

الببلاوي أخبرني عن تجربته قائلاً ” أجهزة الدولة عتيقة تمنع الدولة من السقوط وتمنع المجتمع من النهوض “

صدق عبد الناصر في ذكرى يوليو وإعترافه بهزيمة 67 ساعد على الابداع في حرب الاستنزاف

محلب رجل تنفيذي جيد لكني أخشى عليه أن يستهلك وأزمة اسوان خير مثال

في الحلقة الثانية من حلقات “مصر اين وإلى اين “ للكاتب الكبير محمد حسنيين هيكل مع الاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي واصل تحليله العميق وقراءته لوطن يواجه أزمات كبيرة ويبحث عن قارب نوح للنجاه وتحت عبارة ” جسر إلى مستقبل “ يواصل الكاتب الكبير البحث بحكم تجربته التاريخية الكبيرة عن جسر لوطن يعيش إنهيار سدود مابعد يناير ومنطقة مجرفة ووسط الركام يبدو أن الوصول إلى الطريق سهلاً شريطة أن يشعر الناس بالامل ويواجهون بالحقيقة وأن تحل الاهداف محل الاحلام وقتها سيشعرون بالرغبة في الصبر لان الصبر له هدف وهناك نتيجة هذه هي خارطة الطريق التي ساقها الكاتب الكبير لاي رئيس قادم كي يعبر الازمة شريطة ان يقترن ذلك بترتيب الالويات والفصل بين العاجل والداهم من جهة وبين الضروري من جهة أخرى …..إلى نص الحوار:

التفائل والتشائم

*دعنا نبدأ بقضية أن ثمة ردود افعال كثيرة جداً عن الحلقة الماضية منها فكرة التفاؤل والتشائم ايضاً وتسائل البعض لماذا لايقدم الاستاذ بعض البريق في نهاية النفق ؟

* بعض البريق وبعض النور إذا لم يكن هو الاساس فهو خديعة للاخرين وخديعة للنفس القضية اصبحت أن العالم كله اصبح يواجه مشاكله بدون حاجة لتفائل أو تشاؤم وافضل شيء قيل في هذا ماقاله الفيلسوف الالماني وحسم المناقشة كلها فريدريك فيلهيلم نيتشه عندما قال مايلزم للبشر هو تشاؤم الفكر وتفائل الاردارة بمعنى أن تشاؤم الفكر يجعلك متحسبة للاسوأ وتفاؤل الارادة يجعلك متحسبة للمطلوب لكن نحن نريد بإستمرار نكره ” الغم “.

*هذه حقيقة نحن نكره الغم ؟

* نعم حقيقي أن نكره الغم لكن علينا ان لانهرب حتى أنه مرات نصتطنع الفرح والتاريخ المصري به مشكلة أحزان كثيرة جداً هبطت على الروح المصرية وهذه الروح تحاول مقاومتها ومرات تنجح جداً بالامل الحقيقي وفي أوقات الانكسار تلجأ إلى الافراح المصطنعة وعلينا أن نقرأ عن الرحال إبن بطوطة مصر ووطأت قدماه أرضها وجد طبول وافراح تدق وأغاني وبشائر ثم سأل قالوا له الحقيقة أن السلطان قلاوون صباعه” مدوحس ” مثلا يقال في الريف ثم برأ من مرضه فبلاط السلطان امنر بدق البشائر والطبول إحتفاءً بأن إصبع السلطان شفي .

*والحقيقة أننا الان جميع من في البلد يعاني من حالة إصبع قلاوون ؟

* لكن أعتقد نتشيه كلامه مظبوط دعي الفكر يرى الحقائق ودعي الامل يعطيكي وليس هنا أن تتوسلي مالاتعرفيه أو تطلبي مالاتحسبيه ولاتقدريه حاولي خلق عناصر حقيقية لتؤمد من خلالها ماتريدين وأنا أرى التفائل والتشائم وبما لديك من مخزون ثقافي وإنساني واجه مشاكلك لكن ان تمكث وكان هناك شاعر وهو محرر هائل في الاهرام الشيخ محمد الاسمر ولم أحضره وقال لي وكان مصححاً عندما ذهبت رئيس لتحرير الاهرام وجدت في أحد الغرف قصيدة معلقة وهو يكلم مصر وقتها نشيد غسلامية مصر فكتب قصيدة ” هل بات يجدي أن يقال لكي إسلمي إنن كان ذلك فاسلمي ثم اسلمي‏!!‏ يا مصر إن الله جل جلاله لا يستجيب إلي دعاء النوم‏..‏ اليوم ألسنة المدافع وحدها مقبولة الدعوات‏..‏ طاهرة الفم‏!!‏ بمعنى أن الشيخ الاسمر إذا لم يتم غستدعاء الهمة ومواجهة الحقائق سيكون غضاعة للوقت .

*هل الحقائق الموجودة أمامنا الان ولن اقول تفائل او تشائم تدعو للقلق أم التدبر ؟

*طوال عمرنا لم نكن بحاجة ان نعيد النظر في أمورنا مثلما نحتاج الان لسبب واحد أننا لعشر سنوات سرنا وراء أحلام بلا مناقشة وخلال ثلاثين سنة تحولت الاحلام إلى نوم ومابين الاحلام ومابين النوم نحن دخلنا إلى دهاليز عميقة ومثلاً عندما نتحدث عن البرامج ,انا ذكرت أن اي مرشح لايحتاج إلى برامج مفصلة .

*وهذا شهد جدالاً كبيراً في حقيقة الامر ؟

*وتخانقوا معي خناقات ليس لها حدود والكل من الحملتين وسأقول لكي ومعي الان مشروعات ابلرامج الموجودة ومهدة للفريقين سواء للسيسي أو حمدين وهي ليست كافية والجهد المبذول هائل ولكن في الحقيقة دون المطلوب نشكر من عمل عليها لكن اعتقد أننا لم ننظر غلى حقائق الامر ولم ننظر إليها في عينيها وبشدة وعمرنا لم نكن مهددين مثل الان وغبنا عن الساحة 40 عاماً إما بسبب الوهم او النوم وإسيقظنا على صدمة ثورة يناير التي رفعت الغطاء عن حقائق الاشياء وإستهولنا الصورة ولم نستطع توصيف الصورة بشكل سيء حملة المشير السيسي على سبيل المثال وسأبدأ بحمدين وكنت أتمنى أن يكون في ظروف مختلفة وينجح والغريب أنه لديه اساس لبرنامج ويعتمد على برنامج إقتصادي بديل يعتمد على دراسات معينة لمؤتمرات والغريب جداً انني حضرت في هذه المؤتمرات ومن خطه الدكتور نجار وهي دراسات بديعة وإفتتحت هذا المؤتمر وقرأت ابحاثه لكن رؤية برنامج تحتاج إلى ماهو اكثر من ذللك بمعنى أن رؤية برنامج اي مرشح لايمكن أن يعتمد على ابحاث نحن نحتاج إلى ماهو أعمق وأواسع لكي نتحدث جداً ولكن هناك إنتخابات قادمة وأنا اقول ان اي مرشح سيقدم أهليته وإضاءات سريعة على بعض ماينتويه وضربت مثلاً حول ذلك أن يكون متأكداً أن دخول الجيش في الساحة في هذه اللحظة ليس شرطاً لحكم تسلطي وان يبدي إلى مةينحاز في العدالة الاجتماعية اما البرامج فهي قضية أخرى بأمور أخرى .

*ماذا عن برنامج المشير السيسي ؟

*أنا أمامي ولن أدخل في تفاصيل ولديا برنامجين الاول وقد وجدوه فيه نوايا طيبة وقد يكون بعضه جيد وممتاز لكن وجدو أنه يعتمد على تنمية مناطق في أجزاء من مصر عن طريق الاراضي وليست هناك رؤى ولاتصورات ولعصر خطر جداً عيلنا ولانعلم عنه شيئاً ولم ندرسه قبل وضع البرنامج .

*وهذا البرنامج الذي قيل انه يميني جداً أو رسمالي جداً ؟

* والبرنامج الثاني قامت به لجنة من أفضل ناس وشعاره ” أنا المصري ” ومبذول فيه جهد كبيرة ولكني أرى أن هذه الظروف تقتضي رؤى أخرى وانا ارى وخاصة من عائلتي وانا اتفهم الشباب وهم يتسائلون كيف لايكون هناك برنامج ؟ هناك شباب مستعد افهمه وأخر أفهمه بمعنى العاطفة لان العاطفة تسيطر عليه وثالث أفهمة في سياق ماقد ينساق إليه وكنا نتكلم إما “مرض الطفولة اليساري” في لينين أو تصورات جيفارا وأتذكر أني دعوته من خلال الاهرام لزيارة مصر وجاء في حقيقة الامر وزار منزلي واتذكرالدكتور إسماعيل صابر عبدالله وكانت زوجته من اسرة عريقة وهي بنت افلاطون باشا قالت ” جميل مثل إله “ وكل من راه اصابه الخبل حتى جيفارا بعد ذلك الثورة تهدأ عندما نواجه الحقائق وانا أتحدث هنا عن اقربائي كيف لايكون برنامج للمرشح ؟

*إذا كيف نحكم على المرشح ؟

* نحكم على مرشح خاصة في ظرف أزمة إذا كان قادراً على مواجهة أزمة ولذلك قلت ان المشير السيسي لايحتاج إلى برنامج وكذلك صباحي لاني قلت ان ثمة مشاكل عاجلة ضرورية المواجهة وهناك مشكلات مهمة جداً وضرورية لكن ليست هي العاجل لان العاجل من الممكن أن يقطع عليكي الطريق إلى الاجل ولهذا نتكلم كيف نتحدث عن برنامج ؟ لابد في اي برنامج في العالم كله ان يكون هناك توصيف للامن القومي المصري وكيف يكون بدونه والامن القومي الان ولاول مرة منذ نظرياته القديمة بداية من تحتمس ومروراً بصلاح الدين الايوبي ومروراً بمحمد علي وجمال عبد الناصر سقطت كل تصوراتنا السابقى كانت تعتمد أن كل التهديدات القادمة لمصر قادمة من المشرق ولان كل الغزاة قد غزوا مصر عبر بوابتها الشرقية ماعدا نابليون الذي حاء بجراً ولكن كل الغزو ولدينا مصالح في الجنوب جيوية ولكن ليس عليها مصادر تهديد وبالتالي نظرية الامن القومي تعتمد ان نتأكد أن الجنوب هاديء حيث منابع النيل كما هو ونتأكد اننا قادرين على الدفاع إلى المشرق والمغرب والبحر ليس هناك مشكلة وكانت هذه هي الثوابت لكن الان الامر غختلف واصبحت هناك مشاكل من كل مكان لدينا مشاكل لاول مرة من جبهة الجنوب كانت القضية فقط ومشكلاتها فقط العلاقات لان الحياة كلها قادمة من الجنوب وغذا لم نقدررلا هذه التغييرات وكنا طول الوقت مطمئنيين ان غثيوبيا لاتستطيع فعل شيء في المياه لان كميات المياه وسرعة التساقط سوف تجرف اية مشروعات يقومون بها والنقطة الثانية كانت الحقوق التاريخية المكتسبة في هذه المنطقة وإتفاقيات قديمة وهي تحتاج لمناقشة وهذه الاتفاقايات هي بلاغات قادمة من قوى إستعمارية من خلال إنجلترا نقلاً عن إيطاليا في إثيوبيا وبعد ذلك قيل ان كل الاتفاقيات بعد التحرر عقدتها نيابة عنها قوى إستعمارية لم تعد قائمة ونحن وقتها إستعضنا عن ذلك ونحن لانريد ان نتطرق هذا الامر بشكل كبير ماذا فعلنا حتى مصر الملك فاروق نفسه في مصر الملكية بكامل اركانها وأهملوا هذا طول الوقت بإستثناء فؤاد وفاروق أدركا اهمية الحبشة وكنا وبرصف النظر عن الخلافات وهناك خلافات قديمة ولا أريد العودة للتاريخ القديم لكن عملنا معها علاقات بعد الغزو الايطالي في عام 37 و35 وجاء إلى مصر واصبحت هذا بادرة لدفء في العلاقات إلى جانب العلاقات الكنسية وعندما بدا عصر عبد الناصر تم تغطية إفريقيا من باب الانتماء الافريقي من خلال الدوائر الثلاثة التي تحدثنا عنها وأنشأنا منظمة الوحدة الافريقية قمنا بتدعيم حركات التحرر الافريقي واصبح هناك بشكل أو بأخر علاقات تسمح لحوار يدور برقة فالمهندسين والري كانوا موجودين وفي حالة تواجد في كافة منابع النيل ثم قمنا لاسباب لاافهمها وقد قمت وأنا كنت واحد ممن حذر من ذلك وانا خجلان وأنا اقول هذا لم اقف منذ حماقة التعاون مع الامريكان للقضاء على النظام الشيوعي نصحت وقلت توقف هنا ليس من اجل الشويعية لان لديك مصالح مع إثيوبيا لايمكمن االاستغناء عنها ولايمكن إستخدام القوة العسكرية في حمايتها وليس لدينا إلا العلاقات الطيبة حكماً في ذلك نحن وفي معايشة الخرافات الامريكية في العلاقات قاومنا الشيوعية لصالح الولايات المتحدة الامريكية في إفريقيا وتسببنا في حروب وسوف أخصص جزء أكبر لذلك فيما بعد .

*وفي عصر مبارك تدهورت الامور بشكل اكبر ؟

*الطين زاد بلة في عصر مبارك بسبب محاولة إغتياله هناك وقد رايت من زيناوي وكان مريض وهو يعالج في إيطاليا وقتها وكنت في الاسانسير وقابلني أحدهم وحدق بي واظنه بدى إثيوبياً وعندما وصلنا لاحد الطوابق سألني هل أنت مستر هيكل أجبته نعم فقال لي أن زيناوي هنا يعالج لانه مريض وقلت لاأعرف ذلك وسألني هل لديك مانع للمقابلة فقلت بالطبع لا وإتصلوا بي بعد يومين لتحديد موعد وأرادوا ان يكون اللقاء في التراس بجوار الصالون وجاء هو ومعه احد مساعديه وبدا يشتكي مما صنعناه ومنها محاولة إغتياله ثلاثة مرات في عهد مبارك من خلال خطط السيد عمرسليمان وهذا أمر خطير .

*هل كان هذا حقيقياً ؟

*أنا لاأريد الخوض في هذه التفصيلات لكن المشكلة وانا قمت بالتحري عنها وانا في خجل أن أقول ذلك انه بعد محاولة إغتيال الرئيس الاسبق مبارك التي نجا منها في أديس ابابا وضعنا اللوم كاملاً على زيناوي وقال لي والله لاأعرف عنهم شيئاً فهم مجاهدين إسلاميين ومضرين لاثيوبيا واسفنا لمحاولة الاغتيال على ارضنا ولكن المشكلة ان بعضهم وعدوا الرئيس مبارك ان يأخذوا بثأره وان يؤدبوا إثيوبيا فحدثت ثلاثة محاولات إغتيال شخصي لي والحقيقة أقمنا حالة عداء ليست مفهومة وجائت الكارثة في عهد مرسي عندما اذيع محضر على الهواء الاغيتال والضرب والغارات وكان كلاماً مجنوناً ومن اكثر ماأضاعنا في إفريقيا ان الاثيوبيين قاموا بطبع هذا الشريط حوالي 100 نسخة وعلى الاقل وزع ليس فقط على الرؤساء الافارقة لكن على كل البرلمانات.

*لكن نحن غيرنا النظام ؟

* صحيح لكن عذراً نحن لازلنا نمارس نفس العقل إلى الان ولكن نحن لانستطيع الوصول ولابد من التحدث في الموضوع ودعيني أفرد لهذا مساحة في وقت لاحق لكن ونحن نتحدث الان عن البرامج عندما نقول ان السد الاثيوبي انه لايمكن أن يمس لان لدينا علاقات قوية مع إفريقية هذا غير صحيح لم تعد موجودة ولدينا غتفاقايات تحتاج إلى مناقشة ونحن لدينا رؤية ظلت ثابتة لمهندسي الري أن سرعة تساقط الماء تمنع إقامة مشروعات ونسينا أن التكنولوجيا غيرت من العصر وحدث شيء منذ خمس سنوات وهو ماغير من أن يكون مستحيلاً بالامس من تصوراتنا يصبح الان حقيقياً ماذا حدث ؟ هناك مهندسين قالوا أن الخطر التساقط سيكون خطراً إذا حاولنا إغلاقه على مرة واحدة في سد النهضة بوجه الخصوص نحن ننظر إلى السد الامامي وننسى ان أمامه 6 عوائق أخرى كل عائق يقلل الخطر حتى لحظة الوصول إلى سد النهضة تفوت المياه بشكل يكفل توليد الكهرباء تعالي نتحدث في البرامج الخاصة بالمرشحين عن الزراعة والصناعة والكلام كله أين الزراعة دون ماء ؟ والعاجل الداهم لايمكن إنتظاره مثلاً قناة السويس التي أعتمد عليها وهناك قناة البحر الاحمر البديلة قادمة بعد عامين ماذا سنفعل ؟ قوة الرفع على النيل الابيض وليس الانيل الازرق في تنزانيا والقادم من فيكتوريا وماحولها وكينيا وأوغندا والكنغو كنا نقول ان بحيرة فيكتوريا لايمكمن الرفع منها بسبب المنسوبات ووسائل الرفع إختلفت ماذا لو تغلبوا عليها وهناك مشروعات زراعية جديدة قائمة الان رغم انهم قد لايكونوا محتاجين لها لكنهم يفعلونها .

*ماذا يعني هذا ؟

*اببساطة اننا لدينا قضية عاجلة لايمكن ان استمر في إقامة برامج زراعية إلا إذا كنا متأكدين من الفهم وغذا كان مفهوم الامن القومي قد تغير واصبحت كافة الحدود بها من التهديدات مايكفي من سيناء ومن ليبيا ومن الجنوب وقناة السويس الجديدة وكان التهديد قاصر على الشرق وعصر التنمية وبرامج ” إن ولاسيما ” إنتهت كان هيكل باشا وكان لديا غرام بالدكتور هيكل حسين باشا وقد أتاح لي فرصة لارى فلسطين بصبحته بشكل لم أكن أتخيله وكان معزوم وقابلت بونجريون وشاغيت وهو منشأ دولة إسرائيل وكنت في رفقته عام 46 ولم يكن العداء كبير لكن هيكل باشا كان يقول لي دائماً حاذر من لاسيما وأنت تكتب وكان كاتباً عظيماً وكان هناك صلة الاعجاب وكان يقول أنه كان في محكمة وكان هناك “عرضحلجي” وطلب مبلغ من أحدهم الذي لجأ إليه فحصل على 10 ساغ من فلم يعجبه وقال ” لاسيما ” وحدها تستحق 10 ساغ ولم يعطه لكن على كل حال حذرني من لاسيما .

*ماهو المطلوب وشكل الرؤى وكيف ؟

*اعتقد أن مانحن في حاجة إليه أن يأتي لي أحدهم ببرنامج لما هوا عاجل وداهم وأولهم الامن وأوله وتشغيل الطاقات الموجودة المعطلة ومشكلة الطاقة ونريد برامج طويلة المدى بطريقة مختلفة .

*هل تقصد ان هذه البرامج برامج حكومات واحزاب وليست برامج رؤساء ؟

*اريد أن اقول شيئاً ما أنا ارى في البرنامج الثاني للمشير السيسي أحدهمي قول انه يرى مشروع عبد الناصر ومشروع السادات وأنهم يريدون مشروعاً جديداً علينا ان ننسى كل المشروعات السابق لانحتاج الان إلى مشروع مرشح بل نحتاج إلى مشروع وطن وهو مشروع صالح لوطن وتلتقي عليه إجماع أمة ثم يتنافس عليه المتنافسون ايهم اقدر على تحقيقه.

العاجل والداهم

*أستاذ هيكل قبل أن ننتقل إلى الداهم والعاجل كيف تصنع الامم برامجها ؟

* أريد أن اقول أنه بإستمرار لايوجد مرشح يقدم بنفسه ببرنامج لكن عادة كل مرشح يتقدم على برنامج حزبه ويقول أنه الاقدر على تنفيذ برنامجه الحزبي وأنا المرشح للتنفيذ وقد إختار الحزب ضمن من تقدم وإئتمنني على تنفيذ برنامجه .

* وأوباما قال في أخر حملته قال “yes we can ? “ ؟

*هوا يقصد على برنامج حزبه والعصر ايضاً وتعالي نتحدث عن وقت الازمات الامم تصنع ونحن احياناً نخترع بلا داعي أو لزوم الامم تصنع مالابد أن تصنع بشجاعة وهناك نموذج بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة جائت بأيزونهاور لكي يحقق مايراد في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي ماإستطاع ان يحققه في الحرب الساخنة ضد النازية فجيء به لكن بدى أن الدنيا غيرت كل شيء والحرب غيرت كثير من الامور صحيح هو جاء وينفذ وهناك هيبة للجنرال المنتصر لكن ثمة شيء ما ناقص أو خطأ يشعرون أن هذا الموجود أمامهم لايفي بضرورات المستقبل لان الاوضاع تغيرت فماذا صنعت الولايات المتحدة الامريكية ؟ شخص مثل ال

