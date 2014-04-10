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حبس ” عصابة ” بالفيوم ضبط بحوزتها توابيت وقطع آثرية

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حبس ” عصابة ” بالفيوم ضبط بحوزتها توابيت وقطع آثرية حبس ” عصابة ” بالفيوم ضبط بحوزتها توابيت وقطع آثرية

قررت نيابة مركز الفيوم ، حبس عصابة لتهريب الآثار ، عثر معهم على 3 توابيت وقطع آثرية أخرى ، 4 أيام علي ذمة التحقيق ، كما قررت ندب خبراء الآثار لبيان آثريتها من عدمه والعصر الذى ترجع إليه .

كانت حملة من مباحث شرطة السياحة والآثار بالفيوم ، بقيادة العقيد علاء إبراهيم ، رئيس مباحث السياحة والآثار بالمحافظة ، ومعاونه الرائد عبد الفتاح حفني ضبطت 3 توابيت كاملة بمومياوات ملكية نادرة وتماثيل ، يرجح أن تكون من العصر الفرعوني بحيازة 5 أشخاص قبل تهريبها إلى القاهرة.

و بعد تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة ، وفي كمين علي طريق دير العزب تم ضبطهم وبتفتيش السيارة ،عثر أسفل كمية من قش الأرز على المضبوطات التي أكدت المعاينة المبدئية ، أنها من العصر الفرعوني ، وأن هناك محاولة تدخل حديثة للرسم علي بعضها ، وأمرت نيابة مركز الفيوم ندب لجنة من خبراء الآثار،  لبيان آثريتها من عدمه والعصر الذى ترجع إليه ، وتولت التحقيق.

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