الغردقة تستضيف الملتقي السادس لشباب الجامعات العربية

ينظم الإتحاد العربى للشباب والبيئة ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ووزارات البيئة والتعليم العالى ، ووزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر، الملتقى البيئى لشباب الجامعات العربية السادس تحت عنوان “كن عصرياً وصديقاً للبيئة”، وذلك خلال الفترة من “14-19 أبريل” الجارى بالمدينة الشبابية بالغردقة.

الجدير بالذكر ، أنه شارك فى الملتقى، 250 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والعربية ، ووفود 10 دول عربية وأفريقية. وقال الدكتور ممدوح رشوان ، أمين عام الإتحاد العربى للشباب والبيئة، “إن الملتقى يؤكد على دور الشباب فى التنمية المستدامة ، ونشر هذه المفاهيم بين الشباب الذى يشكل فئة كبيرة وهامة داخل المجتمعات الإستهلاكية”.