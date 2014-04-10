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العجز التجاري في تونس يرتفع 36% في الربع الأول من 2014

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العجز التجاري في تونس يرتفع 36% في الربع الأول من 2014 العجز التجاري في تونس يرتفع 36% في الربع الأول من 2014

أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري في تونس زاد في الربع الأول من 2014 بنسبة 36 بالمئة ليبلغ حوالي ملياري دولار.

ويأتي تفاقم عجز التجاري بعد يومين من تحذير محافظ البنك المركزي من خطورة العجز على البلاد الذي يصارع للخروج من أزمته.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز التجاري في أول ثلاثة أشهر من عام 2014 بلغ 3.290 مليار دينار (2.07 مليار دولار) مقابل 2.418 مليار دينار (1.52 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2013.

وكان الشاذلي العياري محافظ المركزي التونسي حذر من استمرار تفاقم العجز التجاري وقال إن ذلك يشكل خطورة كبيرة على اقتصاد بلاده.

وأضاف العياري “ما يقلقني (هو) انهيار ميزان العجز التجاري الذي أصبح في مستويات خطيرة جدا ..الايرادات تجاوزت الصادرات والثغرة باتت كبيرة كبيرة جدا.”

وأوضحت البيانات أن تفاقم العجز التجاري سببه تراجع الصادرات بنسبة 1.8 بالمئة إلى 10.145 مليار دينار (6.36 مليار دولار) مقابل نمو الواردات بنسبة 7.9 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.855 مليار دينار (4.32 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ودق محافظ البنك المركزي ناقوس الخطر قائلا “تفاقم العجز التجاري وصل مستويات خطيرة وسيدفعنا لمزيد من التداين (الاقتراض) وهذا سيضر بشكل كبير بالاقتصاد التونسي وقد نبهنا الى ضرورة وقفه.”

 

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