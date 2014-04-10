بوتين:روسيا دعمت الإقتصاد الأوكراني بـأكثر من 35 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، إن بلاده دعمت الإقتصاد الأوكراني بنحو 4ر35 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية ؛ من خلال خفض أسعار الغاز المصدر إليها.

وأضاف بوتين – في خطاب وجهه إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي ، وأورته وكالة أنباء /إيتار تاس/ الروسية اليوم /الخميس/- أن التراخي الذي يبدو على دول أوروبا إزاء ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا، يشبه محاولة لنقل اللوم بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى روسيا ، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بعقد مشاورات عاجلة ، والقيام بخطوات لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وأشار إلى أن شركة الغاز الروسية “غازبروم” ستضطر إلى التحول إلى العمل بنظام الدفع المسبق بشأن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، في ظل نمو الديون المستحقة عليها مقابل صفقات الغاز .

وحذر الرئيس الروسي دول الاتحاد الأوروبي ، من أن “غازبروم” ستضطر إلى التحويل إلى نظام الدفع المسبق، إزاء التعامل مع أوكرانيا، بسبب تأخرها في دفع مستحقات الغاز، أو أنها ستوقف إمدادات الغاز المصدر إلى أوكرانيا، إذا لم يتم تقديم أي مدفوعات إليها.

أ ش أ