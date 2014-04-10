أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بوتين:روسيا دعمت الإقتصاد الأوكراني بـأكثر من 35 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية

Google+ Print
بوتين:روسيا دعمت الإقتصاد الأوكراني بـأكثر من 35 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية بوتين:روسيا دعمت الإقتصاد الأوكراني بـأكثر من 35 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، إن بلاده دعمت الإقتصاد الأوكراني بنحو 4ر35 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية ؛ من خلال خفض الغاز المصدر إليها.

وأضاف بوتين – في خطاب وجهه إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي ، وأورته وكالة أنباء /إيتار تاس/ الروسية اليوم /الخميس/- أن التراخي الذي يبدو على دول أوروبا إزاء ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا، يشبه محاولة لنقل اللوم بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى روسيا ، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بعقد مشاورات عاجلة ، والقيام بخطوات لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وأشار إلى أن شركة الغاز الروسية “غازبروم” ستضطر إلى التحول إلى العمل بنظام الدفع المسبق بشأن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، في ظل نمو الديون المستحقة عليها مقابل صفقات الغاز .

وحذر الرئيس الروسي دول الاتحاد الأوروبي ، من أن “غازبروم” ستضطر إلى التحويل إلى نظام الدفع المسبق، إزاء التعامل مع أوكرانيا، بسبب تأخرها في دفع مستحقات الغاز، أو أنها ستوقف إمدادات الغاز المصدر إلى أوكرانيا، إذا لم يتم تقديم أي مدفوعات إليها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟»

قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟»

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب