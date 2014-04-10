محافظ الإسماعيلية يتفقد مساكن الإحلال بمنطقة منشية الشهداء

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى موقع مساكن الإحلال بمنطقة منشية الشهداء بنطاق حى ثان الإسماعيلية والتى تشمل 14 عمارة سكنية باجمالى 280 وحدة سكنية يسكنها 280 أسرة من محدودى الدخل والبسطاء والتى كانت مهددة بالانهيار نتيجة لتهالك شبكات الصرف الصحى والمياه وعدم تنفيذ أى أعمال صيانة لهذه العمارات منذ ما يزيد عن 30 عاما مضت .

كان المحافظ قد أصدر قرارا فوريا بتشكيل لجنة هندسية وفنية قامت بمعاينة هذه العمارات على الطبيعة وتحديد مقايسة تقديرية لتكلفة أعمال الترميم والاصلاحات اللازمة للحفاظ على حياة قاطنيها .

و حرص المحافظ على النزول إلى هذه المنطقة والإلتقاء مع المواطنيين والأهالى على الطبيعة، كما حرص على متابعة وصول التشوينات من مواد البناء والمعدات وبدء تنفيذ الأعمال المطلوبة .

وخلال جولة المحافظ بهذه المنطقة، استمع الى مطالب المواطنيين والأهالى وما يشغلهم من مشكلات وقضايا وافتقار المنطقة لبعض الخدمات الأساسية والتى وعد بدراستها والعمل على حلها فى أقصر وقت ممكن وأكد للجميع ان الاهتمام بتلبية مطالب واحتياجات المواطنيين والتواصل معهم يأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى لتوفير حياة كريمة للجميع وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع .

وفى سياق متصل، حرص محافظ الاسماعيلية على زيارة وتفقد موقع مساكن منطقة الكوكاكولا بالشيخ زايد بنطاق حى ثالث والتى تشمل عد 34 عمارة سكنية باجمالى 640 وحدة ليتابع بدء تنفيذ أعمالة ازالة عدد أول 6 عمارات منها بعد اخلائها من السكان للبدء فى تنفيذ مشروع انشاء مساكن جديدة بديلة لآصحاب هذه الوحدات بدلا من العمارات التى كانت مهددة بالانهيار عليهم .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث و محمد عبد المنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .