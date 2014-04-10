مسيحيون مصريون يحتفلون بعيد القيامة في القدس المحتلة

غادر 28 من المصريين المسيحيين، اليوم الخميس، القاهرة في طريقهم إلى القدس المحتلة لحضور احتفالات عيد القيامة المجيد الذي يوافق الأحد 20 إبريل .

وقد غادر هؤلاء على رحلة لشركة ايرسيناء الخاصة ، ومن المنتظر أن يغادر 58 آخرين مساء اليوم على رحلة إضافية ، فيما تبدأ رحلات العودة مع عيد شم النسيم 21 إبريل الحالي .

وتبدأ الاحتفالات بعيد القيامة بأسبوع الآلام يوم الأحد القادم وينتهى مساء السبت 19 إبريل بقداس عيد القيامة المجيد وهو أقدس الأيام عند المسيحيين .

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت منذ 3 أيام حظر الدخول إلى كنيسة القيامة خلال أسبوم الآلام وهو ما أدى إلى إدانة العديد من الجمعيات والهيئات المسيحية بالقدس المحتلة هذا الاجراء ووصفوه بالتمييز ضد المسيحيين .

أ ش أ