' مانشستر يونايتد لم يعد من أندية الصفوة في أوروبا '

لندن، (إفي): أشارت الصحافة البريطانية اليوم الخميس إلى أن خروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا يؤكد أنه "لم يعد أحد أندية الصفوة" في أوروبا.

وذكرت صحيفة (التايمز) أن فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس الذي خسر الليلة الماضية 3-1 أمام بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، "ينحدر" وأنه في "الحقيقة لا يتشارك مع الفريق البافاري في نفس الفئة".

ومن جانبها كتبت (ديلي تليجراف) أن "بايرن العنيد أنهى موسم اليونايتد" الذي تجرأ على أن "يحلم الحلم المستحيل" بعد هدف الفرنسي باتريك إيفرا والذي قرب الفوز من المان يونايتد بعد التعادل 1-1 في لقاء الذهاب.

وتشير (جارديان) إلى أن البايرن "قضى" على يونايتد وأن "من بين كل الأمور المحبطة، الشيء الأكثر إيلاما هو معرفة أنهم كانوا يسيطرون، لوقت قصير، على المباراة".

وأشارت (إندبندنت) إلى الهولندي آريين روبن كبطل اللقاء حيث سجل الهدف الآخير للبايرن.

وذكرت الصحيفة: "بايرن ميونيخ واحد من أفضل فرق العصر الحديث".