' أتليتكو مدريد أفضل من ميسي وتاتا '

مدريد، (إفي): أثنت الصحف الرياضية الإسبانية الصادرة اليوم الخميس على أتلتيكو مدريد كما انتقدت برشلونة بعد اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، الذي انتهى بفوز "الروخيبلانكوس" بهدف نظيف وتأهله إلى المربع الذهبي.

وصفت صحيفة (ماركا) في عنوانها فريق أتلتيكو بأنه "عظيم" كما تصدرت غلافها صورة كبيرة لخورخي "كوكي" ريسوريكسيون صاحب هدف الفوز وهو يحتفل بهدفه مع ديفيد بيا.

وقالت الصحيفة إن أتلتيكو أطاح ببرشلونة من البطولة القارية "حيث أغرقه بكرة القدم والشجاعة والطموح والإستراتيجية وسط غياب (دييجو كوستا) وأردا (توران)".

وأبرزت الصحيفة الدرس الرائع الذي لقنه جمهور أتلتيكو للآخرين في الإيمان والقناعة، كما أكدت أنه "لا برشلونة ولا ميسي ولا مارتينو" كانوا على نفس مستوى "الروخيبلانكوس".

أما صحيفة (أس) فنشرت نفس الصورة على غلافها وأبرزت روح الفريق التي يتحلى بها أتلتيكو حيث قالت إن الفوز والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 40 عاما، جاء نتيجة "لعبهم كأشقاء يدافعون عن ألوان فريقهم".

وترى الصحيفة أن البرسا لم يتمكن من الظهور على أرض الملعب خلال لقاء أمس في مباراة شهدت "إخفاقا كبيرا لميسي"، مبينة أن أتلتيكو اكتسح برشلونة.

كما أشادت الصحف الصادرة في مدينة برشلونة بتميز أداء أتلتيكو الذي يدربه الأرجنتيتي دييجو سيمويني، واستحقاقه للفوز والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

وقالت (سبورت) إن "برشلونة سقط أمام عاصفة الروخيبلانكوس"، مبينة أن أتلتيكو كان الأفضل بينما ظهر برشلونة بصورة سيئة ولم يتمكن ميسي من أن يقوم بدور فعال في اللقاء، وانتقدت بشدة أداء كافة لاعبي البرسا.

وجاء عنوان (الموندو ديبورتيفو) "أتلتيكو في نصف النهائي" ونشرت تقريرا مصحوبا بصورة للاعبي "الروخيبلانكوس"، مشيرة إلى أن برشلونة لم يقدم الأداء المنتظر في بطولة كبرى مثل دوري الأبطال بينما تفوق أتلتيكو وتأهل عن جدارة إلى المربع الذهبي.