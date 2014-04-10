أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ألفيش: أتليتكو جعل أرض الملعب جافة لإضعاف برشلونة

Google+ Print
ألفيش: أتليتكو جعل أرض الملعب جافة لإضعاف برشلونة ألفيش: أتليتكو جعل أرض الملعب جافة لإضعاف برشلونة

اتهم دانيل ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة، نادي أتليتكو مدريد بتعمد إفساد حالة أرض الملعب لقتل حظوظ البلوجرانا في مباراة الفريقين مساء الأربعاء المنصرم.

أتليتكو مدريد فاز على برشلونة في ملعب فيسنتي كالديرون، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مقصيا الفريق الكتالوني.

وقال ألفيش بعد المباراة: "أتليتكو جعل أرض الملعب جافة، جافة للغاية في الحقيقة".

وتابع الظهير البرازيلي الدولي "كان واضحا أن أتليتكو يرغب في استخدام هذا السلاح ضدنا".

وأوضح "كانوا يعرفون أن هذا الاسلوب سيضعف من برشلونة، أرضية الملعب جعلت هجوم برسا بطيئا".

وأتم "وبالنسبة لخطة أتليتكو الدفاعية، كان هذا ممتازا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع