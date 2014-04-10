ألفيش: أتليتكو جعل أرض الملعب جافة لإضعاف برشلونة

اتهم دانيل ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة، نادي أتليتكو مدريد بتعمد إفساد حالة أرض الملعب لقتل حظوظ البلوجرانا في مباراة الفريقين مساء الأربعاء المنصرم.

أتليتكو مدريد فاز على برشلونة في ملعب فيسنتي كالديرون، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مقصيا الفريق الكتالوني.

وقال ألفيش بعد المباراة: "أتليتكو جعل أرض الملعب جافة، جافة للغاية في الحقيقة".

وتابع الظهير البرازيلي الدولي "كان واضحا أن أتليتكو يرغب في استخدام هذا السلاح ضدنا".

وأوضح "كانوا يعرفون أن هذا الاسلوب سيضعف من برشلونة، أرضية الملعب جعلت هجوم برسا بطيئا".

وأتم "وبالنسبة لخطة أتليتكو الدفاعية، كان هذا ممتازا".