مدرب لشبونة: شيكابالا؟ عندما يتحرك القطار صعب أن تلحق به

أكد ليوناردو خارديم المدير الفني لسبورتنج لشبونة أن الجناح المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" مازال أمامه وقتا ليتأقلم مع الفريق.

ولازال شيكابالا المنضم في يناير الماضي إلى لشبونة يبحث عن أول ظهور رسمي له مع الفريق الذي يحتل وصافة الدوري البرتغالي الموسم الجاري.

وقال خارديم في تصريحات للصحفيين: "شيكابالا قادم من طبيعة مختلفة تماما.. بطولة متوقفة منذ وقت طويل ولم يشارك وبالتالي الفروقات البدنية واضحة بينه مع اللاعبين".

وأضاف "عندما يتحرك القطار يكون من الصعب أن تلحق به، ولكن شيكابالا لديه من المقومات الفنية والمهارية ما يجعل المستقبل يكون مشرقا".

ويشارك شيكابالا مع فريق لشبونة B في دوري الدرجة الثانية لمحاولة اكتساب المزيد من الثقة واللياقة البدنية.