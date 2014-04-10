أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور..مسيرتين لطلاب الإخوان بجامعة المنوفية لرفض ترشيح “السيسى”‎

Google+ Print
بالصور..مسيرتين لطلاب الإخوان بجامعة المنوفية لرفض ترشيح “السيسى”‎ بالصور..مسيرتين لطلاب الإخوان بجامعة المنوفية لرفض ترشيح “السيسى”‎

نظم العشرات من طلاب جماعة الإخوان بجامعة المنوفية ، مسيرتين بكليتى التجارة والتربية ، إحتجاجا على ما أسموه الإنقلاب العسكرى على الشرعية ، ورفض ترشيح المشير السيسى لإنتخابات رئاسة الجمهورية ، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والمقبوض عليهم.

حيث رفع المشاركون فى المسيرة إشارات رابعة ، وصورا لزملائهم المعتقلين ، مرددين هتافات منها ” إحنا الطلبة ودى كلمتنا يرجع مرسى نرجع بيتنا”  ، وأيضا “المنوفية قالتها قوية مرسى رئيس ومعاه شرعية “,” إنسى ياسيسى مرسى رئيسى” ، ضحكوا عليكوا وقالوا إرهاب وإحنا جيران والباب في الباب”, “الداخلية بلطجية”, “عسكر يحكم على جثتنا”, “عسكر يحكم تاني ليه هي الثورة قامت ليه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا