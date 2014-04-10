بالصور..مسيرتين لطلاب الإخوان بجامعة المنوفية لرفض ترشيح “السيسى”‎

نظم العشرات من طلاب جماعة الإخوان بجامعة المنوفية ، مسيرتين بكليتى التجارة والتربية ، إحتجاجا على ما أسموه الإنقلاب العسكرى على الشرعية ، ورفض ترشيح المشير السيسى لإنتخابات رئاسة الجمهورية ، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والمقبوض عليهم.

حيث رفع المشاركون فى المسيرة إشارات رابعة ، وصورا لزملائهم المعتقلين ، مرددين هتافات منها ” إحنا الطلبة ودى كلمتنا يرجع مرسى نرجع بيتنا” ، وأيضا “المنوفية قالتها قوية مرسى رئيس ومعاه شرعية “,” إنسى ياسيسى مرسى رئيسى” ، ضحكوا عليكوا وقالوا إرهاب وإحنا جيران والباب في الباب”, “الداخلية بلطجية”, “عسكر يحكم على جثتنا”, “عسكر يحكم تاني ليه هي الثورة قامت ليه”.