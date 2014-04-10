بالأرقام - أوباما وربط خطوط الزمالك

مشاركة مميزة تلك التي عاشها يوسف أوباما لاعب الزمالك.. وليس فقط لأنه سجل فيها أول أهدافه مع الفريق الأبيض.

أوباما لعب 26 دقيقة بعدما دخل وفريقه عاجز عن الفوز على وادي دجلة، وسجل بنفسه هدفا وساهم في أخر لينتصر الزمالك في النهاية.

ماذا قدم أوباما في المباراة؟ يقدم FilGoal.com الإحصائيات الخاصة بلقاء الزمالك ودجلة والذي انتهى بنتيجة 3-2.

لم يكن ظهور أوباما كثيرا، لم يكن أكثر من لمس الكرة أو أكثر من سدد على مرمى الخصم.

لكن أوباما كان حادا في كل قراراته، كل شيء فعله فعله بشكل سليم.

6 تمريرات خرجت من قدميه، كلها سليمة ووصلت إلى زميل له في الزمالك.. تصويبة واحدة، هزت شباك وادي دجلة.. واستخلص الكرة من خصمه مرتين، ولم يفقدها في أي مرة.

نزول أوباما تبعه تغيير في خطة الزمالك إجمالا، إذ عمل ميدو المدير الفني للفريق الأبيض على تكثيف العدد في وسط الملعب، وهو ما حدث بالفعل.

ويظهر نتيجة تبديلات ميدو وتحديدا مشاركة أوباما ثم مصطفى فتحي، في كيف زاد معدل تدريبات الزمالك منذ الدقيقة 61.